Магия свечей. Величественный орган: Бах, Вивальди, Альбинони

Музыка барокко в «Особняке 1898»

Орган по праву называют королем инструментов: он умеет звучать тонко и почти невесомо, а через мгновение – заполнять зал мощным, объемным звуком. В этот вечер прозвучит музыка Баха, Вивальди и Альбинони.

В программе представлены самые выразительные страницы барочной классики. У Баха орган продемонстрирует свою строгую величественность и строгость формы. Музыка Вивальди наполнена ритмом, движением и блеском темперамента. А знаменитое Адажио Альбинони станет одним из эмоциональных центров вечера.

Концерт пройдет в историческом пространстве «Особняк 1898», чьи стены хранят дух старого Ростова. Построенный по проекту архитектора Гулина, он впечатляет эклектичным фасадом с элементами модерна. Когда-то здесь кипела торговая жизнь, а на втором этаже располагался один из первых кинотеатров. Теперь эти стены вновь наполнятся музыкой и аплодисментами.

Исполнители

Инструмент — электроорган Johannus

Органист — Петр Горобец

Продолжительность концерта составляет 1 час 30 минут с антрактом. Во время антракта будет работать бар.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.