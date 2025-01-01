Меню
Магия свечей. Вечер серенад
Киноафиша Магия свечей. Вечер серенад

Магия свечей. Вечер серенад

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер серенад в Зеленом зале

Мы приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный великим композиторам, в историческом Зеленом зале пространства «Вокруг Центр». Здесь пройдет программа «Вечер серенад», которая погрузит вас в мир изысканных музыкальных произведений.

Программа вечера

Вас ждут жемчужины камерного репертуара: грациозные серенады Гайдна, проникновенные мелодии Чайковского и блестящее изящество произведений Моцарта. Исполнение музыки доверено знаменитому квартету Passione, чьи мастерство и эмоциональная глубина перенесут вас в утонченные салоны 19 века.

Атмосфера Зеленого зала

Зелёный зал оформлен в стиле классического особняка 19 века. Его высокие потолки, богатая лепнина и дворцовое убранство создадут уникальную романтическую атмосферу, дополненную сотнями свечей, что сделает вечер незабываемым.

Информация о билетах

Обратите внимание, что в продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой:

  • Категория VIP: 1-й ряд
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го

Продолжительность и аудитория

Концерт продлится 75 минут и предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в мир прекрасной музыки!

