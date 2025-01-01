Магия свечей. Вечер серенад

Мы приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный великим композиторам, в историческом Зеленом зале пространства «Вокруг Центр». Здесь пройдет программа «Вечер серенад», которая погрузит вас в мир изысканных музыкальных произведений.
Вас ждут жемчужины камерного репертуара: грациозные серенады Гайдна, проникновенные мелодии Чайковского и блестящее изящество произведений Моцарта. Исполнение музыки доверено знаменитому квартету Passione, чьи мастерство и эмоциональная глубина перенесут вас в утонченные салоны 19 века.
Зелёный зал оформлен в стиле классического особняка 19 века. Его высокие потолки, богатая лепнина и дворцовое убранство создадут уникальную романтическую атмосферу, дополненную сотнями свечей, что сделает вечер незабываемым.
Обратите внимание, что в продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой:
Концерт продлится 75 минут и предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в мир прекрасной музыки!