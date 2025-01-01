Магия свечей. Вечер джаза. Nat King Cole

В сезон белых ночей роскошный особняк Серебрякова откроет свои двери в эпоху, когда дым сигар смешивался с ароматом жасмина, а голос Нэта Кинга Коула наполнял каждый дом. Этот особенный вечер станет сценой для настоящего «ограбления века» — джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS похитит ваши сердца, исполнив хиты так, будто сам Коул стоит у рояля.
В программе концерта вы услышите легендарные композиции:
Перед началом концерта вас ждет уникальная экскурсия по одному из самых изысканных петербургских домов. Вы погрузитесь в историю, сохранившую до наших дней оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная лестница из белого мрамора, а каждый зал имеет свою цветовую гамму и богатое украшение лепным декором. В некоторых залах сохранились изразцовые печи XIX века.
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.
В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:
Продолжительность концерта:
Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории B, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.