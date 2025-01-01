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Магия свечей. Вечер джаза. Nat King Cole
Киноафиша Магия свечей. Вечер джаза. Nat King Cole

Магия свечей. Вечер джаза. Nat King Cole

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Ограбление века» в особняке Серебрякова

В сезон белых ночей роскошный особняк Серебрякова откроет свои двери в эпоху, когда дым сигар смешивался с ароматом жасмина, а голос Нэта Кинга Коула наполнял каждый дом. Этот особенный вечер станет сценой для настоящего «ограбления века» — джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS похитит ваши сердца, исполнив хиты так, будто сам Коул стоит у рояля.

Концертная программа

В программе концерта вы услышите легендарные композиции:

  • «Unforgettable»
  • «L-O-V-E»
  • «Smile»
  • и другие знаменитые хиты!

Экскурсия перед концертом

Перед началом концерта вас ждет уникальная экскурсия по одному из самых изысканных петербургских домов. Вы погрузитесь в историю, сохранившую до наших дней оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная лестница из белого мрамора, а каждый зал имеет свою цветовую гамму и богатое украшение лепным декором. В некоторых залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и возрастные ограничения

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Билеты и рассадка

В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15.
  • Категория A: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без. Начало экскурсии в 18:15.
  • Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта:

  • С экскурсией — 1 час 40 минут.
  • Без экскурсии — 75 минут.

Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории B, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
19:00 от 1900 ₽

Фотографии

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