Магия свечей. Вечер джаза. Nat King Cole

«Ограбление века» в особняке Серебрякова

В сезон белых ночей роскошный особняк Серебрякова откроет свои двери в эпоху, когда дым сигар смешивался с ароматом жасмина, а голос Нэта Кинга Коула наполнял каждый дом. Этот особенный вечер станет сценой для настоящего «ограбления века» — джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS похитит ваши сердца, исполнив хиты так, будто сам Коул стоит у рояля.

Концертная программа

В программе концерта вы услышите легендарные композиции:

«Unforgettable»

«L-O-V-E»

«Smile»

и другие знаменитые хиты!

Экскурсия перед концертом

Перед началом концерта вас ждет уникальная экскурсия по одному из самых изысканных петербургских домов. Вы погрузитесь в историю, сохранившую до наших дней оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная лестница из белого мрамора, а каждый зал имеет свою цветовую гамму и богатое украшение лепным декором. В некоторых залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и возрастные ограничения

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Билеты и рассадка

В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15.

1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15. Категория A: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без. Начало экскурсии в 18:15.

2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без. Начало экскурсии в 18:15. Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта:

С экскурсией — 1 час 40 минут.

Без экскурсии — 75 минут.

Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории B, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.