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Магия свечей. Вечер балета. Из репертуара Майи Плисецкой
Киноафиша Магия свечей. Вечер балета. Из репертуара Майи Плисецкой

Магия свечей. Вечер балета. Из репертуара Майи Плисецкой

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебство балета в особняке Серебрякова

В таинственном зале роскошного особняка Серебрякова, озаренном трепетом сотен свечей, оживет неповторимый мир великой Майи Плисецкой. Солисты балета лучших театров Петербурга представят жемчужины из репертуара этой выдающейся балерины.

Магия и тайны искусства

Мощь, грация и невероятная выразительность – стиль Плисецкой оживет в полумраке старинного особняка. На уникальной лекции вы сможете узнать тайны ее искусства и погрузиться в магию таких шедевров, как «Кармен» и «Лебедь». Эти легендарные постановки, рожденные пламенным талантом Майи, раскроют секреты своего очарования.

Экскурсия в историю

Перед началом концерта вы сможете посетить экскурсию и погрузиться в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная мраморная лестница, а каждый зал имеет свой уникальный цвет и резные, расписные потолки, богатые лепные украшения. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века, что добавляет особый шарм этому месту.

Дресс-код и исполнители

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Исполнители концерта – солисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга. Лекцию проведет Ольга Розанова – историк балета, критик, кандидат искусствоведения, профессор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой и Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена.

Информация о билетах

Внимание! В продаже билеты двух категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:15.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсии – 1 час 40 минут, без экскурсии – 75 минут. Длительность экскурсии – 25 минут. Гостям, купившим билеты категории А, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
20:00 от 2900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Вечер балета. Из репертуара Майи Плисецкой Магия свечей. Вечер балета. Из репертуара Майи Плисецкой Магия свечей. Вечер балета. Из репертуара Майи Плисецкой Магия свечей. Вечер балета. Из репертуара Майи Плисецкой Магия свечей. Вечер балета. Из репертуара Майи Плисецкой Магия свечей. Вечер балета. Из репертуара Майи Плисецкой Магия свечей. Вечер балета. Из репертуара Майи Плисецкой Магия свечей. Вечер балета. Из репертуара Майи Плисецкой

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