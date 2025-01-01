Магия свечей. Вечер балета. Из репертуара Майи Плисецкой

Волшебство балета в особняке Серебрякова

В таинственном зале роскошного особняка Серебрякова, озаренном трепетом сотен свечей, оживет неповторимый мир великой Майи Плисецкой. Солисты балета лучших театров Петербурга представят жемчужины из репертуара этой выдающейся балерины.

Магия и тайны искусства

Мощь, грация и невероятная выразительность – стиль Плисецкой оживет в полумраке старинного особняка. На уникальной лекции вы сможете узнать тайны ее искусства и погрузиться в магию таких шедевров, как «Кармен» и «Лебедь». Эти легендарные постановки, рожденные пламенным талантом Майи, раскроют секреты своего очарования.

Экскурсия в историю

Перед началом концерта вы сможете посетить экскурсию и погрузиться в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная мраморная лестница, а каждый зал имеет свой уникальный цвет и резные, расписные потолки, богатые лепные украшения. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века, что добавляет особый шарм этому месту.

Дресс-код и исполнители

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Исполнители концерта – солисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга. Лекцию проведет Ольга Розанова – историк балета, критик, кандидат искусствоведения, профессор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой и Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена.

Информация о билетах

Внимание! В продаже билеты двух категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:15.

1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:15. Категория А: 2-й и 3-й ряды без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсии – 1 час 40 минут, без экскурсии – 75 минут. Длительность экскурсии – 25 минут. Гостям, купившим билеты категории А, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.