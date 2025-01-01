Магия свечей. Вечер балета «Из репертуара Анны Павловой»

Погружение в золотой век балета. Концерт в особняке Серебрякова

В уникальном интерьере парадных залов особняка Серебрякова, где когда-то блистала сама Анна Павлова, пройдет захватывающее мероприятие, посвященное великой балерине. Лектором выступит Ольга Розанова, профессор Академии Вагановой и признанный искусствовед, которая раскроет тайны творческого пути Павловой.

Истории о легенде

Вы услышите редкие истории о триумфах «Умирающего лебедя» и новаторских исканиях Анны. Артисты ведущих театров Петербурга представят шедевры, связанные с ее именем: от хореографии Фокина до изысканных миниатюр Сен-Санса.

Экскурсия по особняку

Перед началом концерта у вас будет возможность посетить экскурсию и узнать больше о захватывающей истории одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад и роскошные интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная лестница из белого мрамора, а каждый зал радует глаз резными и расписными потолками, а также богатым лепным декором.

Дресс-код и исполнители

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Концерт будет исполнен солистами балета ведущих театров Санкт-Петербурга под руководством Ольги Розановой — историка балета, критика и профессора Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты двух категорий:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией (начало экскурсии в 19:15).

1-ый ряд с экскурсией (начало экскурсии в 19:15). Категория А: 2-й и 3-й ряды без экскурсии.

Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом 15 минут. Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 55 минут, без экскурсии — 90 минут. Экскурсия длится 25 минут. Гостям с билетами категории А рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Возрастные ограничения

Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.