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Магия свечей. Вечер балета «Из репертуара Анны Павловой»
Киноафиша Магия свечей. Вечер балета «Из репертуара Анны Павловой»

Магия свечей. Вечер балета «Из репертуара Анны Павловой»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Погружение в золотой век балета. Концерт в особняке Серебрякова

В уникальном интерьере парадных залов особняка Серебрякова, где когда-то блистала сама Анна Павлова, пройдет захватывающее мероприятие, посвященное великой балерине. Лектором выступит Ольга Розанова, профессор Академии Вагановой и признанный искусствовед, которая раскроет тайны творческого пути Павловой.

Истории о легенде

Вы услышите редкие истории о триумфах «Умирающего лебедя» и новаторских исканиях Анны. Артисты ведущих театров Петербурга представят шедевры, связанные с ее именем: от хореографии Фокина до изысканных миниатюр Сен-Санса.

Экскурсия по особняку

Перед началом концерта у вас будет возможность посетить экскурсию и узнать больше о захватывающей истории одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад и роскошные интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная лестница из белого мрамора, а каждый зал радует глаз резными и расписными потолками, а также богатым лепным декором.

Дресс-код и исполнители

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Концерт будет исполнен солистами балета ведущих театров Санкт-Петербурга под руководством Ольги Розановой — историка балета, критика и профессора Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты двух категорий:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией (начало экскурсии в 19:15).
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды без экскурсии.

Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом 15 минут. Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 55 минут, без экскурсии — 90 минут. Экскурсия длится 25 минут. Гостям с билетами категории А рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Возрастные ограничения

Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 сентября
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
20:00 от 2900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Вечер балета «Из репертуара Анны Павловой» Магия свечей. Вечер балета «Из репертуара Анны Павловой» Магия свечей. Вечер балета «Из репертуара Анны Павловой» Магия свечей. Вечер балета «Из репертуара Анны Павловой» Магия свечей. Вечер балета «Из репертуара Анны Павловой» Магия свечей. Вечер балета «Из репертуара Анны Павловой» Магия свечей. Вечер балета «Из репертуара Анны Павловой» Магия свечей. Вечер балета «Из репертуара Анны Павловой»

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