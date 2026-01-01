Магия свечей. В джазе только девушки!

Джазовый вечер в особняке 1898

В «Особняке 1898» состоится джазовый вечер, посвящённый четырём великим голосам XX века: Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan и Anita O’Day. Эти выдающиеся певицы изменили представление о джазе и привнесли в него уникальные стили.

Звучание великих голосов

Ella Fitzgerald славится своей чистотой интонации и непревзойдённым свингом. Её исполнение стало эталоном для многих поколений музыкантов. Billie Holiday открыла новую, психологическую грань джаза, превратив песню в исповедь. Sarah Vaughan поразила своим вокальным диапазоном, приближенному к инструментальному. А Anita O’Day привнесла ритмическую дерзость, благодаря которой джаз звучит остро и с характером.

Программа вечера

В программе концерта прозвучат такие композиции, как Hello, Dolly!, Tea for Two, Sweet Georgia Brown, All of Me, Solitude, God Bless the Child, Lullaby of Birdland, Fascinating Rhythm, Misty и It Don’t Mean a Thing.

Солистка вечера

Солистка вечера – Лиза Кабоева, джазовая певица и педагог, Заслуженная артистка РСО–Алания, доцент Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова. Лиза является лауреаткой I премий международных конкурсов Jazz Voces (Клайпеда, 2007) и Jazz Birds (Ярославль, 2017), а также победителем Первого Всероссийского конкурса джазовых композиторов (Санкт-Петербург, 2024). Она выступает в качестве солистки Муниципального джазового оркестра Кима Назаретова из Ростова-на-Дону.

Исполнители и детали

Концерт будет сопровождаться выступлением Buon Gusto Band.

Продолжительность концерта – 1 час 30 минут с антрактом. Во время антракта будет работать бар. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.