Магия свечей. Триумфальный орган

Вечер органной музыки с Петром Горобцом

Приглашаем вас на незабываемый вечер органной музыки, который состоится в нашем театре. В этот уникальный концерт прозвучат величественные шедевры Иоганна Себастьяна Баха — композитора, чье имя стало символом органной традиции.

Звучание органа

Орган — это король музыкальных инструментов, обладающий неповторимым и мощным звучанием. Его уникальный тембр способен заполнить любое пространство, создавая атмосферу величия и торжественности. Музыка Баха в исполнении органа раскрывает свои лучшие качества, наполняя сердца слушателей вдохновением.

Информация о спектакле

Концерт станет открытием новой страницы в музыкальной жизни города. Исполнил произведения на электрооргане Johannus талантливый органист Пётр Горобец, который многократно радовал зрителей своими выступлениями и демонстрировал высокий уровень мастерства.

Билеты

В продаже доступны билеты трёх категорий, каждая из которых предполагает свободную рассадку на стульях:

VIP: 1-й ряд

1-й ряд Категория A: 2-й и 3-й ряды

2-й и 3-й ряды Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!