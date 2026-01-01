Оповещения от Киноафиши
Магия свечей. Триумфальный орган

6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О концерте

Вечер органной музыки с Петром Горобцом

Приглашаем вас на незабываемый вечер органной музыки, который состоится в нашем театре. В этот уникальный концерт прозвучат величественные шедевры Иоганна Себастьяна Баха — композитора, чье имя стало символом органной традиции.

Звучание органа

Орган — это король музыкальных инструментов, обладающий неповторимым и мощным звучанием. Его уникальный тембр способен заполнить любое пространство, создавая атмосферу величия и торжественности. Музыка Баха в исполнении органа раскрывает свои лучшие качества, наполняя сердца слушателей вдохновением.

Информация о спектакле

Концерт станет открытием новой страницы в музыкальной жизни города. Исполнил произведения на электрооргане Johannus талантливый органист Пётр Горобец, который многократно радовал зрителей своими выступлениями и демонстрировал высокий уровень мастерства.

Билеты

В продаже доступны билеты трёх категорий, каждая из которых предполагает свободную рассадку на стульях:

  • VIP: 1-й ряд
  • Категория A: 2-й и 3-й ряды
  • Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Магия свечей. Триумфальный орган

Март
27 марта пятница
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 1800 ₽
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1800 ₽

