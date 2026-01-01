Магия свечей. Триумфальный орган

Приглашаем вас на незабываемый вечер органной музыки, который состоится в нашем театре. В этот уникальный концерт прозвучат величественные шедевры Иоганна Себастьяна Баха — композитора, чье имя стало символом органной традиции.
Орган — это король музыкальных инструментов, обладающий неповторимым и мощным звучанием. Его уникальный тембр способен заполнить любое пространство, создавая атмосферу величия и торжественности. Музыка Баха в исполнении органа раскрывает свои лучшие качества, наполняя сердца слушателей вдохновением.
Концерт станет открытием новой страницы в музыкальной жизни города. Исполнил произведения на электрооргане Johannus талантливый органист Пётр Горобец, который многократно радовал зрителей своими выступлениями и демонстрировал высокий уровень мастерства.
В продаже доступны билеты трёх категорий, каждая из которых предполагает свободную рассадку на стульях:
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!