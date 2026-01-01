Магия свечей. Триумфальный орган: от Баха до Интерстеллара

Уникальный вечер органной музыки в Ростове

Первый концертный орган Ростова-на-Дону продолжает удивлять зрителей смелыми современными программами. В этот вечер орган перенесёт гостей в мир разнообразия музыкальных стилей и эпох, начиная с барочной музыки и заканчивая знаменитыми кинематографическими темами.

Музыка Баха и киношные шедевры

В программе вечера - произведения Иоганна Себастьяна Баха, чьё имя неразрывно связано с органной традицией. Именно через органное звучание композитор раскрывает всю красоту мелодии и внутренний масштаб своих произведений, создавая поистине сильные сценические переживания.

Особое место в программе займут легендарные кинематографические темы, ставшие неотъемлемой частью мировой культуры. Вы услышите:

Музыку из «Крёстного отца» — благородная и мрачная тема со знаком судьбы и неизбежности.

Звучание из «Интерстеллара» — космический размах и холодная красота времени, удерживающие внимание зрителей до кульминации.

Также в программе представлены и множество других значимых произведений.

Инструмент и исполнитель

Подобные произведения прозвучат на электрооргане Johannus, управляемом талантливым органистом Анджеем Диковичем.

Детали мероприятия

Продолжительность концерта составит 1 час 30 минут с антрактом. Во время антракта будет работать бар. Концерт рассчитан на зрителей старше 6 лет.