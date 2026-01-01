Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Триумфальный орган: от Баха до Интерстеллара
Киноафиша Магия свечей. Триумфальный орган: от Баха до Интерстеллара

Магия свечей. Триумфальный орган: от Баха до Интерстеллара

6+
Возраст 6+

О концерте

Уникальный вечер органной музыки в Ростове

Первый концертный орган Ростова-на-Дону продолжает удивлять зрителей смелыми современными программами. В этот вечер орган перенесёт гостей в мир разнообразия музыкальных стилей и эпох, начиная с барочной музыки и заканчивая знаменитыми кинематографическими темами.

Музыка Баха и киношные шедевры

В программе вечера - произведения Иоганна Себастьяна Баха, чьё имя неразрывно связано с органной традицией. Именно через органное звучание композитор раскрывает всю красоту мелодии и внутренний масштаб своих произведений, создавая поистине сильные сценические переживания.

Особое место в программе займут легендарные кинематографические темы, ставшие неотъемлемой частью мировой культуры. Вы услышите:

  • Музыку из «Крёстного отца» — благородная и мрачная тема со знаком судьбы и неизбежности.
  • Звучание из «Интерстеллара» — космический размах и холодная красота времени, удерживающие внимание зрителей до кульминации.

Также в программе представлены и множество других значимых произведений.

Инструмент и исполнитель

Подобные произведения прозвучат на электрооргане Johannus, управляемом талантливым органистом Анджеем Диковичем.

Детали мероприятия

Продолжительность концерта составит 1 час 30 минут с антрактом. Во время антракта будет работать бар. Концерт рассчитан на зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Триумфальный орган: от Баха до Интерстеллара

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
24 сентября четверг
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64

В ближайшие дни

Бонд с кнопкой
12+
Инди Фолк Рок

Бонд с кнопкой

9 декабря в 20:00 Кроп Арена Воздух
от 2200 ₽
Магия свечей. Триумфальный орган
6+
Классическая музыка

Магия свечей. Триумфальный орган

24 сентября в 20:00 Арт-пространство «Особняк 1898»
от 1200 ₽
Gilead
16+
Электронная музыка

Gilead

1 ноября в 20:00 Пространство «Родня»
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше