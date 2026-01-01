Магия свечей. Триумфальный орган: от Баха до Интерстеллара

Первый концертный орган Ростова-на-Дону продолжает удивлять зрителей смелыми современными программами. В этот вечер орган перенесёт гостей в мир разнообразия музыкальных стилей и эпох, начиная с барочной музыки и заканчивая знаменитыми кинематографическими темами.
В программе вечера - произведения Иоганна Себастьяна Баха, чьё имя неразрывно связано с органной традицией. Именно через органное звучание композитор раскрывает всю красоту мелодии и внутренний масштаб своих произведений, создавая поистине сильные сценические переживания.
Особое место в программе займут легендарные кинематографические темы, ставшие неотъемлемой частью мировой культуры. Вы услышите:
Также в программе представлены и множество других значимых произведений.
Подобные произведения прозвучат на электрооргане Johannus, управляемом талантливым органистом Анджеем Диковичем.
Продолжительность концерта составит 1 час 30 минут с антрактом. Во время антракта будет работать бар. Концерт рассчитан на зрителей старше 6 лет.