Магия свечей. Триумфальный орган. От Баха до Интерстеллар

В церкви Святых Петра и Павла (Петрикирхе) пройдет концерт органной музыки, который обещает стать настоящим событием для любителей классики. В исполнении одной из ведущих органисток России, Ольги Котляровой, зрители смогут насладиться шедеврами от Баха до музыки из известных фильмов и мюзиклов.
В программе прозвучат произведения, которые обретут новое звучание в окружении величественного пространства церкви. В числе исполняемых произведений:
Ольга Котлярова — ведущая солистка «Петербург-Концерта», Мариинского театра и Губернаторского симфонического оркестра. Ее мастерство и творческий подход к исполнению делают концерты поистине незабываемыми.
Продолжительность концерта составит 1 час. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет. Спешите насладиться музыкой, которая проникнет в сердце и оставит незабываемые впечатления!
Место проведения: Невский пр., 22-24Б, церковь Святых Петра и Павла (Петрикирхе).