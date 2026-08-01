Магия свечей. Триумфальный орган. От Баха до Интерстеллар

Концерт шедевров органной музыки в Петрикирхе

В церкви Святых Петра и Павла (Петрикирхе) пройдет концерт органной музыки, который обещает стать настоящим событием для любителей классики. В исполнении одной из ведущих органисток России, Ольги Котляровой, зрители смогут насладиться шедеврами от Баха до музыки из известных фильмов и мюзиклов.

Программа концерта

В программе прозвучат произведения, которые обретут новое звучание в окружении величественного пространства церкви. В числе исполняемых произведений:

Токката и фуга ре минор — Иоганн Себастьян Бах

Зима — Антонио Вивальди

Laudate Dominum — Вольфганг Амадеус Моцарт

Саундтрек из фильма «Интерстеллар»

Музыка из мюзикла «Призрак Оперы»

Об исполнителе

Ольга Котлярова — ведущая солистка «Петербург-Концерта», Мариинского театра и Губернаторского симфонического оркестра. Ее мастерство и творческий подход к исполнению делают концерты поистине незабываемыми.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составит 1 час. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет. Спешите насладиться музыкой, которая проникнет в сердце и оставит незабываемые впечатления!

Место проведения: Невский пр., 22-24Б, церковь Святых Петра и Павла (Петрикирхе).