Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Трибьют Эми Уайнхаус
Киноафиша Магия свечей. Трибьют Эми Уайнхаус

Магия свечей. Трибьют Эми Уайнхаус

6+
Возраст 6+

О концерте

Джазовый вечер посреди зелёной оранжереи Таврического сада

Под куполом вечнозеленой Оранжереи для вас прозвучит проникновенный джаз, наполняя пространство эмоциями легендарной Эми Уайнхаус. В сиянии сотен свечей оживут её вечные хиты: Rehab, Tears Dry On Their Own, Back To Black и многие другие. Эми прожила жизнь на пределе чувств, и её хриплый, пронзительный голос навсегда изменил мировую музыку, превратив личную боль и любовь в искусство.

В этот вечер харизматичная певица Анастасия Сазонова и бэнд JAZZ NOIR BAND виртуозно воссоздадут магию Эми Уайнхаус. Их исполнение — это не просто дань уважения, а переосмысление её легендарного звучания через призму страстного соула и ритм-энд-блюза.

Волшебная атмосфера

Экзотические растения, таинственный полусвет и сотни мерцающих свечей создадут невероятную атмосферу, где на несколько часов Эми Уайнхаус будто снова окажется на сцене. Этот вечер запомнится вам надолго!

Исполнители

Вокал — Анастасия Сазонова (лауреат международных конкурсов) и JAZZ NOIR BAND.

Информация о билетах

В продаже билеты четырех категорий:

  • Категория VIP (1-ый ряд)
  • Категория А (2-ой и 3-ий ряд)
  • Категория В (4, 5, 6-й ряд)
  • Категория C (все ряды, начиная с 7-го ряда)

В каждой из категорий свободная рассадка на стульях.

Продолжительность и возрастные рекомендации

Продолжительность спектакля составляет 1 час 15 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Трибьют Эми Уайнхаус

Помощь с билетами
В других городах
Июль
Август
15 июля среда
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 1800 ₽
23 августа воскресенье
19:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 1800 ₽

Фотографии

Магия свечей. Трибьют Эми Уайнхаус Магия свечей. Трибьют Эми Уайнхаус Магия свечей. Трибьют Эми Уайнхаус Магия свечей. Трибьют Эми Уайнхаус Магия свечей. Трибьют Эми Уайнхаус Магия свечей. Трибьют Эми Уайнхаус Магия свечей. Трибьют Эми Уайнхаус Магия свечей. Трибьют Эми Уайнхаус

В ближайшие дни

Базар. Summer Sound х билайн
16+
Поп Инди

Базар. Summer Sound х билайн

29 июля в 19:30 Мануфактура 10/12
от 2200 ₽
Нейромонах Феофан на Roof Place
16+
Рок Фолк Драм-н-бейс

Нейромонах Феофан на Roof Place

23 июля в 20:00 Roof Place
от 2200 ₽
Олег Погудин. Романс
12+
Классическая музыка

Олег Погудин. Романс

21 июля в 19:00 Капелла Санкт-Петербурга
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше