Магия свечей. Трибьют Эми Уайнхаус

Джазовый вечер посреди зелёной оранжереи Таврического сада

Под куполом вечнозеленой Оранжереи для вас прозвучит проникновенный джаз, наполняя пространство эмоциями легендарной Эми Уайнхаус. В сиянии сотен свечей оживут её вечные хиты: Rehab, Tears Dry On Their Own, Back To Black и многие другие. Эми прожила жизнь на пределе чувств, и её хриплый, пронзительный голос навсегда изменил мировую музыку, превратив личную боль и любовь в искусство.

В этот вечер харизматичная певица Анастасия Сазонова и бэнд JAZZ NOIR BAND виртуозно воссоздадут магию Эми Уайнхаус. Их исполнение — это не просто дань уважения, а переосмысление её легендарного звучания через призму страстного соула и ритм-энд-блюза.

Волшебная атмосфера

Экзотические растения, таинственный полусвет и сотни мерцающих свечей создадут невероятную атмосферу, где на несколько часов Эми Уайнхаус будто снова окажется на сцене. Этот вечер запомнится вам надолго!

Исполнители

Вокал — Анастасия Сазонова (лауреат международных конкурсов) и JAZZ NOIR BAND.

Информация о билетах

В продаже билеты четырех категорий:

Категория VIP (1-ый ряд)

Категория А (2-ой и 3-ий ряд)

Категория В (4, 5, 6-й ряд)

Категория C (все ряды, начиная с 7-го ряда)

В каждой из категорий свободная рассадка на стульях.

Продолжительность и возрастные рекомендации

Продолжительность спектакля составляет 1 час 15 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.