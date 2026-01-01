Магия свечей. The Beatles Tribute

Музыкальный вечер в «Особняке 1898»: Хиты The Beatles

В арт-пространстве «Особняк 1898» пройдет уникальный музыкальный вечер, посвященный легендарной группе The Beatles. В программе — лучшие хиты квартета, исполняемые трибьют-группой Father McKenzie. Вы услышите такие композиции, как «Yesterday», «Let it be», «Girl» и многие другие. Этот концерт идеально подойдет ценителям классики рока и поклонникам экспериментального звучания.

Атмосфера «Особняка 1898» дополнит ваше восприятие музыки. Старинный зал, окруженный историей и искусством, превратится в место настоящего праздника для всех любителей творчества The Beatles.

Эпоха The Beatles

The Beatles — это символ эпохи, изменившей мир музыки навсегда. Группа сформировалась в Ливерпуле в середине 1960-х и вскоре завоевала сердца миллионов. Их нестандартный подход к созданию музыки и разнообразие стилей выполнили отражение в каждом произведении. От энергичных хитов до философских композиций, творчество The Beatles всегда оставалось актуальным и удивительным.

Концертные детали

На вечере выступят блистательные музыканты трибьют-группы Father McKenzie. В их исполнении прозвучат самые известные хиты, которые продолжают завораживать слушателей и по сей день. Каждая песня несет в себе магию и глубину, делая наследие The Beatles вечным.

Билеты и рассадка

Внимание! В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд.

Категория A: 2-й и 3-й ряды.

Категория B: все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта — 75 минут. Мероприятие подходит для всех зрителей старше 6 лет.