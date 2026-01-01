Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. The Beatles Tribute
Киноафиша Магия свечей. The Beatles Tribute

Магия свечей. The Beatles Tribute

6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер в «Особняке 1898»: Хиты The Beatles

В арт-пространстве «Особняк 1898» пройдет уникальный музыкальный вечер, посвященный легендарной группе The Beatles. В программе — лучшие хиты квартета, исполняемые трибьют-группой Father McKenzie. Вы услышите такие композиции, как «Yesterday», «Let it be», «Girl» и многие другие. Этот концерт идеально подойдет ценителям классики рока и поклонникам экспериментального звучания.

Атмосфера «Особняка 1898» дополнит ваше восприятие музыки. Старинный зал, окруженный историей и искусством, превратится в место настоящего праздника для всех любителей творчества The Beatles.

Эпоха The Beatles

The Beatles — это символ эпохи, изменившей мир музыки навсегда. Группа сформировалась в Ливерпуле в середине 1960-х и вскоре завоевала сердца миллионов. Их нестандартный подход к созданию музыки и разнообразие стилей выполнили отражение в каждом произведении. От энергичных хитов до философских композиций, творчество The Beatles всегда оставалось актуальным и удивительным.

Концертные детали

На вечере выступят блистательные музыканты трибьют-группы Father McKenzie. В их исполнении прозвучат самые известные хиты, которые продолжают завораживать слушателей и по сей день. Каждая песня несет в себе магию и глубину, делая наследие The Beatles вечным.

Билеты и рассадка

Внимание! В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд.
  • Категория A: 2-й и 3-й ряды.
  • Категория B: все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта — 75 минут. Мероприятие подходит для всех зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. The Beatles Tribute

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
22 марта воскресенье
17:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1800 ₽
17:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 1200 ₽
22 апреля среда
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 1200 ₽
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1200 ₽

Фотографии

Магия свечей. The Beatles Tribute Магия свечей. The Beatles Tribute Магия свечей. The Beatles Tribute Магия свечей. The Beatles Tribute Магия свечей. The Beatles Tribute Магия свечей. The Beatles Tribute

В ближайшие дни

Елена Ваенга
16+
Эстрада Шансон
Елена Ваенга
9 марта в 19:00 Конгресс-холл ДГТУ
от 5500 ₽
Магия свечей. Мировые рок-хиты в джазе
6+
Рок Джаз
Магия свечей. Мировые рок-хиты в джазе
11 марта в 20:00 Арт-пространство «Особняк 1898»
от 1800 ₽
Шоу саундтреков: Hans Zimmer Symphony
6+
Неоклассика
Шоу саундтреков: Hans Zimmer Symphony
10 апреля в 18:00 Арт-пространство «Особняк 1898»
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше