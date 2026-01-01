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Магия свечей. Стинг. Трибьют в особняке
Киноафиша Магия свечей. Стинг. Трибьют в особняке

Магия свечей. Стинг. Трибьют в особняке

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт-трибьют Стингу в особняке А.А. Половцова

Концерт-трибьют знаменитому Стингу обещает быть насыщенным энергией, стилем и музыкой, проверенной временем. За плечами артиста 17 премий «Грэмми», более 100 миллионов проданных альбомов и статус иконы мировой сцены. Стинг стал символом интеллектуального поп-рока, а его уникальный голос и хиты узнаются с первых аккордов.

Исполнители вечера

Выступление станет настоящим событием, благодаря харизматичному Раилю Сафаргалиеву и виртуозам джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS. Живой звук, мощная подача и джазовые оттенки создадут атмосферу, в которой каждая композиция будет прожита заново.

Программа концерта

В программе — любимые хиты, такие как: «Shape of My Heart», «Englishman in New York», «Fields of Gold», «Desert Rose» и другие.

О замечательном особняке

До концерта у вас есть уникальная возможность посетить экскурсию по залам старинного особняка, который впечатляет великолепием своего внутреннего убранства. Особняк расположен неподалеку от Исаакиевского собора и был построен по заказу мецената А.А. Половцова с участием выдающихся архитекторов своего времени — Месмахера, Брюлло и Боссе. Здесь сохранились уникальные парадные комнаты, такие как Белый и Бронзовый залы, будуар с эркером, библиотека и столовая, отделанная кожей и орехом.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты четырех категорий с различными условиями:

  • VIP (1-й ряд) с экскурсией за 30 минут до начала концерта
  • Категория А (2-й и 3-й ряд) с экскурсией за 55 минут до начала концерта
  • Категория В (4, 5, 6-й ряд) без экскурсии
  • Категория С (все ряды, начиная с 7-го ряда) без экскурсии

Продолжительность экскурсии — 25 минут, а концерт продлится 75 минут. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет. Тем, кто приобрел билеты без экскурсии, рекомендуется приходить за 30 минут до начала концерта. Обратите внимание: если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не дают возможности для посещения экспозиции.

Купить билет на концерт Магия свечей. Стинг. Трибьют в особняке

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
Ноябрь
31 октября суббота
20:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2500 ₽
28 ноября суббота
18:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2500 ₽

Фотографии

Магия свечей. Стинг. Трибьют в особняке Магия свечей. Стинг. Трибьют в особняке Магия свечей. Стинг. Трибьют в особняке Магия свечей. Стинг. Трибьют в особняке Магия свечей. Стинг. Трибьют в особняке Магия свечей. Стинг. Трибьют в особняке Магия свечей. Стинг. Трибьют в особняке Магия свечей. Стинг. Трибьют в особняке Магия свечей. Стинг. Трибьют в особняке Магия свечей. Стинг. Трибьют в особняке Магия свечей. Стинг. Трибьют в особняке

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