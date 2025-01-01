Магия свечей. Soiree francaise. Французские классики о любви

Вечер французской классической музыки в особняке Серебрякова

Приглашаем вас на незабываемый вечер французской классической музыки в роскошном особняке Серебрякова, новой культурной жемчужине Петербурга. Это событие обещает погрузить вас в мир тончайших чувств и вечных страстей, воплощенных в шедеврах французских композиторов.

Музыкальная программа

В программе вечера прозвучат знаменитые произведения французской музыки, выполненные блестящими солистами оперы и балета ведущих театров Санкт-Петербурга. Ожидайте арии и дуэты из оперы «Кармен» Жоржа Бизе, арию Далилы из «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса, бессмертный «Лебедь» Сен-Санса и поэтический «Лунный свет» Клода Дебюсси. Это лишь часть того, что вас ждет: также будут представлены шедевры о любви Берлиоза, Массне, Гуно и многих других французских композиторов.

Уникальное место

Особняк Серебрякова с его уникальной акустикой и атмосферой старинного салона станет идеальным обрамлением для этого музыкального путешествия по Франции, где любовь предстанет во всем своем многообразии. Перед началом концерта вы сможете посетить уникальную экскурсию, на которой почувствуете дыхание истории в парадных залах XIX века.

Вы познакомитесь с одним из самых изысканных петербургских домов, сохранившим оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора, а каждый из парадных залов имеет свой цвет, резные и расписные потолки, богатое украшение лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Исполнители: солисты оперы и балета ведущих театров Петербурга.

В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:15.

1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:15. Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без экскурсии. Начало экскурсии в 19:15.

2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без экскурсии. Начало экскурсии в 19:15. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом 15 минут. Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 55 минут, без экскурсии — 90 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.