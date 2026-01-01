Магия свечей. Сны Миядзаки. Саундтреки из легендарных аниме

Оповещения от Киноафиши
6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер в «Особняке 1898»

«Особняк 1898» приглашает зрителей на уникальный концерт, посвященный японской анимации. В центре программы — произведения таких известных композиторов, как Хисаиси Дзё и Сандро Куи. Их музыка тесно связана с незабвенной эстетикой фильмов Хаяо Миядзаки и Такэси Китано.

Концерт будет проходить в атмосферном «Особняке 1898», который сохранил дух старого Ростова. Здание, спроектированное архитектором Гулиным, удивляет своим эклектичным фасадом — здесь сочетаются элементы модерна и исторической архитектуры. В прежние времена особняк был центром торговой жизни, где звучали музыка и аплодисменты. Теперь эти звуки вновь наполнят пространство.

Исполнители

На сцене выступит квартет PASSIONE, который подарит зрителям незабываемые мелодии.

Информация о билетах

Билеты доступны в трёх категориях с свободной рассадкой:

  • Категория VIP: 1-й ряд
  • Категория A: 2-й и 3-й ряды
  • Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го

Продолжительность и возрастные ограничения

Продолжительность концерта составит 75 минут. Он предназначен для аудитории старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в атмосферу японской анимации!

Март
14 марта суббота
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
