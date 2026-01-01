Магия свечей. Сны Миядзаки. Саундтреки из легендарных аниме

«Особняк 1898» приглашает зрителей на уникальный концерт, посвященный японской анимации. В центре программы — произведения таких известных композиторов, как Хисаиси Дзё и Сандро Куи. Их музыка тесно связана с незабвенной эстетикой фильмов Хаяо Миядзаки и Такэси Китано.
Концерт будет проходить в атмосферном «Особняке 1898», который сохранил дух старого Ростова. Здание, спроектированное архитектором Гулиным, удивляет своим эклектичным фасадом — здесь сочетаются элементы модерна и исторической архитектуры. В прежние времена особняк был центром торговой жизни, где звучали музыка и аплодисменты. Теперь эти звуки вновь наполнят пространство.
На сцене выступит квартет PASSIONE, который подарит зрителям незабываемые мелодии.
Билеты доступны в трёх категориях с свободной рассадкой:
Продолжительность концерта составит 75 минут. Он предназначен для аудитории старше 6 лет.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в атмосферу японской анимации!