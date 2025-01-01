Меню
Магия свечей. Штраус-гала. Летучая мышь, вальсы, польки
Магия свечей. Штраус-гала. Летучая мышь, вальсы, польки

0+
Возраст 0+

О концерте

Грандиозный рождественский концерт в Петрикирхе

В светлый рождественский праздник в Петрикирхе состоится уникальный концерт, который погрузит вас в атмосферу волшебства и праздника. Мерцание сотен свечей под таинственным сводом собора создаст незабываемую обстановку для наслаждения шедеврами классической музыки.

Музыка семьи Штраусов

Концерт представит великие вальсы и польки знаменитого семейства Штраусов. Это вам обеспечит истинное наслаждение, перенесет в эпоху блистательных венских балов — символа элегантности и радости.

Программа концерта

В программе вы услышите фрагменты из знаменитой оперетты «Летучая мышь», чья искрометная музыка идеально подходит для рождественского настроения. Энергичные польки и проникающие вальсы создадут удивительную магию праздника.

Исполнители

На сцене выступят выдающиеся музыканты-виртуозы, среди которых лауреаты международных конкурсов, участники квартета Four seasons и солисты театра «Санкт-Петербург Опера». Этот вечер под величественным куполом Петрикирхе станет настоящим праздником для всех любителей музыки!

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут. Концерт предназначен для всех возрастных категорий зрителей от 0 лет и старше. Не упустите возможность провести незабываемый вечер, наполненный музыкой и чудесами!

Январь
7 января среда
15:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 700 ₽

Фотографии

