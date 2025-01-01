Магия свечей. Штраус-гала и Летучая мышь

Приглашаем на концерт «Штраус-гала. Летучая мышь» в Дом архитектора

В предновогоднюю пору приглашаем вас на концерт «Штраус-гала. Летучая мышь» и экскурсию по роскошным интерьерам особняка А.А. Половцова (Дом Архитектора). Этот внешний скромный дом поражает великолепием своего внутреннего убранства.

История дома

Александр Александрович Половцов, государственный и общественный деятель, был не только меценатом, но и человеком, очарованным миром искусства. Для оформления интерьеров своего дворца он привлек лучших мастеров своего времени. Архитектурная выверенность и богатая отделка мрамором, золотом и ценными породами древесины создают ощущение роскоши и размаха.

Музыка под сводами

В зал, где живёт искусство выдающихся мастеров, зазвучит музыка. Вас ждут великие, всеми любимые вальсы и польки семейства Штраусов, а также фрагменты знаменитой оперетты «Летучая мышь» в атмосфере старинного дома. Это станет настоящим удовольствием, особенно в исполнении выдающихся музыкантов-виртуозов, лауреатов международных конкурсов, участников квартета Four Seasons и солистов театра «Санкт-Петербург опера».

Как пройдет вечер

Перед концертом каждого зрителя ждет бокал игристого! Продолжительность концерта составит 75 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Тем, кто приобрёл билеты без экскурсии, рекомендуем приходить за 30 минут до начала.

Билеты и рассадка

В продаже доступны билеты четырех категорий с свободной рассадкой:

VIP (1-ый ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта

(1-ый ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта Категория А (2-ой и 3-ий ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта

(2-ой и 3-ий ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта Категория В (все ряды, начиная с 4-го) с экскурсией за 50 минут до начала концерта

(все ряды, начиная с 4-го) с экскурсией за 50 минут до начала концерта Категория В (все ряды, начиная с 4-го) без экскурсии

Продолжительность экскурсии составит 25 минут. При необходимости администратор может разделить зрителей на две группы. В таком случае первая группа будет запущена за 50 минут до начала концерта, а вторая - за 25 минут.

Внимание!

Если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не обеспечивают возможность посетить экспозицию. Мы ждем вас на нашем концерте!