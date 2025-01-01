Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Штраус-гала и Летучая мышь
Киноафиша Магия свечей. Штраус-гала и Летучая мышь

Магия свечей. Штраус-гала и Летучая мышь

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Приглашаем на концерт «Штраус-гала. Летучая мышь» в Дом архитектора

В предновогоднюю пору приглашаем вас на концерт «Штраус-гала. Летучая мышь» и экскурсию по роскошным интерьерам особняка А.А. Половцова (Дом Архитектора). Этот внешний скромный дом поражает великолепием своего внутреннего убранства.

История дома

Александр Александрович Половцов, государственный и общественный деятель, был не только меценатом, но и человеком, очарованным миром искусства. Для оформления интерьеров своего дворца он привлек лучших мастеров своего времени. Архитектурная выверенность и богатая отделка мрамором, золотом и ценными породами древесины создают ощущение роскоши и размаха.

Музыка под сводами

В зал, где живёт искусство выдающихся мастеров, зазвучит музыка. Вас ждут великие, всеми любимые вальсы и польки семейства Штраусов, а также фрагменты знаменитой оперетты «Летучая мышь» в атмосфере старинного дома. Это станет настоящим удовольствием, особенно в исполнении выдающихся музыкантов-виртуозов, лауреатов международных конкурсов, участников квартета Four Seasons и солистов театра «Санкт-Петербург опера».

Как пройдет вечер

Перед концертом каждого зрителя ждет бокал игристого! Продолжительность концерта составит 75 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Тем, кто приобрёл билеты без экскурсии, рекомендуем приходить за 30 минут до начала.

Билеты и рассадка

В продаже доступны билеты четырех категорий с свободной рассадкой:

  • VIP (1-ый ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта
  • Категория А (2-ой и 3-ий ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта
  • Категория В (все ряды, начиная с 4-го) с экскурсией за 50 минут до начала концерта
  • Категория В (все ряды, начиная с 4-го) без экскурсии

Продолжительность экскурсии составит 25 минут. При необходимости администратор может разделить зрителей на две группы. В таком случае первая группа будет запущена за 50 минут до начала концерта, а вторая - за 25 минут.

Внимание!

Если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не обеспечивают возможность посетить экспозицию. Мы ждем вас на нашем концерте!

Купить билет на концерт Магия свечей. Штраус-гала и Летучая мышь

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
27 декабря суббота
20:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2300 ₽

Фотографии

Магия свечей. Штраус-гала и Летучая мышь Магия свечей. Штраус-гала и Летучая мышь Магия свечей. Штраус-гала и Летучая мышь

В ближайшие дни

Pro Stand-up. Опытный концерт
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт
21 ноября в 21:20 Поправка
от 600 ₽
Atomic Jam Band
6+
Рок-н-ролл Блюз
Atomic Jam Band
19 октября в 20:00 Noisy River
от 700 ₽
«Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром
6+
Живая музыка
«Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром
7 января в 21:00 Планетарий
от 1300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше