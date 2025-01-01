Магия свечей. Шопен при свечах. Романтическая классика

Магия романтической музыки Шопена в особняке Половцова

Приглашаем вас насладиться волшебством музыки Фредерика Шопена в атмосферном свете сотен свечей. Старинный особняк Половцова станет идеальным местом для диалога между гением композитора и виртуозностью выдающегося пианиста Андрея Телкова, чье исполнение называют «живой палитрой эмоций».

Программа вечера

В программе вечера прозвучат известные ноктюрны, виртуозные этюды, вальсы и прелюдии Шопена. Эти мелодии перенесут вас в эпоху салонов и балов, создавая уникальную атмосферу романтики и изящества.

Андрей Телков — мастер своего дела

Андрей Телков — пианист, чье мастерство покорило жюри престижных конкурсов. Он является лауреатом конкурсов имени Шумана (Германия), Шопена (Эстония), «Три века классического романса» и других. Также он обладатель специального приза Президента Варшавы за интерпретацию произведений Шопена.

Телков выступает в Европе (Швейцария, Германия) и сотрудничает с ведущими оркестрами России, что подтверждает его статус выдающегося музыканта. Сегодня он совмещает сольные проекты с работой в Мариинском театре, привнося в каждое исполнение глубину и драматургическую целостность.

Экскурсия по Дому Архитектора

До начала концерта у вас будет возможность посетить экскурсию по интерьерам Дома Архитектора, который впечатляет великолепием своего внутреннего убранства. Архитектурная выверенность и богатая отделка интерьеров мрамором, золотом и ценными породами древесины поражают роскошью и размахом.

Информация о билетах

В продаже билеты четырех категорий с свободной рассадкой на стульях:

VIP (1-ый и 2-ой ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта

с экскурсией за 50 минут до начала концерта VIP (1-ый и 2-ой ряд) без экскурсии

без экскурсии СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го ряда) с экскурсией за 50 минут до начала концерта

с экскурсией за 50 минут до начала концерта СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го ряда) без экскурсии

Продолжительность концерта: 75 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Тем, кто приобрел билеты без экскурсии, рекомендуем приходить за 30 минут до начала концерта. Продолжительность экскурсии составляет 25 минут. При необходимости администратор может разделить зрителей на 2 группы: первая группа начнет экскурсию за 50 минут до концерта, вторая — за 25 минут до начала.

Важно! Если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не предоставят возможность для посещения экспозиции.