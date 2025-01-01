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Магия свечей. Шопен при свечах. Романтическая классика
Киноафиша Магия свечей. Шопен при свечах. Романтическая классика

Магия свечей. Шопен при свечах. Романтическая классика

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Магия романтической музыки Шопена в особняке Половцова

Приглашаем вас насладиться волшебством музыки Фредерика Шопена в атмосферном свете сотен свечей. Старинный особняк Половцова станет идеальным местом для диалога между гением композитора и виртуозностью выдающегося пианиста Андрея Телкова, чье исполнение называют «живой палитрой эмоций».

Программа вечера

В программе вечера прозвучат известные ноктюрны, виртуозные этюды, вальсы и прелюдии Шопена. Эти мелодии перенесут вас в эпоху салонов и балов, создавая уникальную атмосферу романтики и изящества.

Андрей Телков — мастер своего дела

Андрей Телков — пианист, чье мастерство покорило жюри престижных конкурсов. Он является лауреатом конкурсов имени Шумана (Германия), Шопена (Эстония), «Три века классического романса» и других. Также он обладатель специального приза Президента Варшавы за интерпретацию произведений Шопена.

Телков выступает в Европе (Швейцария, Германия) и сотрудничает с ведущими оркестрами России, что подтверждает его статус выдающегося музыканта. Сегодня он совмещает сольные проекты с работой в Мариинском театре, привнося в каждое исполнение глубину и драматургическую целостность.

Экскурсия по Дому Архитектора

До начала концерта у вас будет возможность посетить экскурсию по интерьерам Дома Архитектора, который впечатляет великолепием своего внутреннего убранства. Архитектурная выверенность и богатая отделка интерьеров мрамором, золотом и ценными породами древесины поражают роскошью и размахом.

Информация о билетах

В продаже билеты четырех категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • VIP (1-ый и 2-ой ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта
  • VIP (1-ый и 2-ой ряд) без экскурсии
  • СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го ряда) с экскурсией за 50 минут до начала концерта
  • СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го ряда) без экскурсии

Продолжительность концерта: 75 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Тем, кто приобрел билеты без экскурсии, рекомендуем приходить за 30 минут до начала концерта. Продолжительность экскурсии составляет 25 минут. При необходимости администратор может разделить зрителей на 2 группы: первая группа начнет экскурсию за 50 минут до концерта, вторая — за 25 минут до начала.

Важно! Если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не предоставят возможность для посещения экспозиции.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
20:30 от 2900 ₽

Фотографии

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