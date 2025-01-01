Меню
Магия свечей. Шопен. Фортепианная музыка
Магия свечей. Шопен. Фортепианная музыка

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Магия музыки Шопена при свечах

Приглашаем вас насладиться уникальным музыкальным вечером, посвященным романтическим произведениям Фридерика Шопена. В уютной атмосфере особняка Серебрякова, окруженного мерцанием сотен свечей, пройдет концерт с участием выдающегося пианиста Андрея Телкова.

Искусство и эмоции

Андрей Телков, талантливый исполнитель, чье мастерство уже покорило жюри ряда престижных международных конкурсов, представит на этом вечере яркие произведения Шопена. В программе прозвучат ноктюрны, вальсы, этюды и прелюдии — мелодии, которые перенесут слушателей в атмосферу XIX века, наполненную романтикой и утонченностью.

Опиная глубину исполнения

Телков — лауреат множества наград, включая конкурс имени Шумана (Германия) и конкурс Шопена (Эстония), а также обладатель спецприза Президента Варшавы за интерпретацию произведений Шопена. Его выступления прошли в таких странах, как Швейцария и Германия, а сотрудничество с ведущими оркестрами России подтверждает его статус мастера. На сегодняшний день Андрей сочетает сольные проекты с работой в Мариинском театре, привнося в каждое исполнение глубокую эмоциональную насыщенность.

Практическая информация

  • Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).
  • Исполнитель: Солист Мариинского театра Андрей Телков.
  • Продолжительность концерта: 75 минут.
  • Возрастные ограничения: Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.
  • Рекомендация: Приходите за 15 минут до начала.

Билеты

В продаже имеются билеты трёх категорий с свободной рассадкой:

  • Категория VIP: 1-ый ряд.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды.
  • Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го ряда.

Не упустите возможность встретиться с магией музыки Шопена в исполнении Андрея Телкова!

