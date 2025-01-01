Магия свечей. Шопен. Фортепианная музыка

Приглашаем вас насладиться уникальным музыкальным вечером, посвященным романтическим произведениям Фридерика Шопена. В уютной атмосфере особняка Серебрякова, окруженного мерцанием сотен свечей, пройдет концерт с участием выдающегося пианиста Андрея Телкова.
Андрей Телков, талантливый исполнитель, чье мастерство уже покорило жюри ряда престижных международных конкурсов, представит на этом вечере яркие произведения Шопена. В программе прозвучат ноктюрны, вальсы, этюды и прелюдии — мелодии, которые перенесут слушателей в атмосферу XIX века, наполненную романтикой и утонченностью.
Телков — лауреат множества наград, включая конкурс имени Шумана (Германия) и конкурс Шопена (Эстония), а также обладатель спецприза Президента Варшавы за интерпретацию произведений Шопена. Его выступления прошли в таких странах, как Швейцария и Германия, а сотрудничество с ведущими оркестрами России подтверждает его статус мастера. На сегодняшний день Андрей сочетает сольные проекты с работой в Мариинском театре, привнося в каждое исполнение глубокую эмоциональную насыщенность.
В продаже имеются билеты трёх категорий с свободной рассадкой:
Не упустите возможность встретиться с магией музыки Шопена в исполнении Андрея Телкова!