Магия свечей. «Шедевры органной музыки»

Погрузитесь в мир величайших творений органной музыки в уникальной атмосфере старинной лютеранской церкви Петрикирхе, расположенной в самом сердце Петербурга. В программе вечера — жемчужины органного репертуара, которые не оставят равнодушным ни одного ценителя музыки.
Концерт исполнит звезда органного небосклона — Ольга Котлярова, органистка мирового уровня. Она является ведущей солисткой Петербург-Концерта, Мариинского театра, Губернаторского симфонического оркестра и оркестра «Северная Венеция». Ольга — обладательница престижных наград и отмечена Почетными грамотами Комитета по культуре и Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Мягкий свет сотен свечей в стенах исторической Петрикирхе создаст неповторимую, почти мистическую атмосферу, подчеркивающую мощь и красоту Короля инструментов. Этот вечер величайшей органной музыки в исполнении выдающейся Ольги Котляровой — это незабываемое путешествие через эпохи и эмоции!
Продолжительность концерта — 1 час 15 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!