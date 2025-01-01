Магия свечей. «Шедевры органной музыки»

Вечер величайшей органной музыки в Петрикирхе

Погрузитесь в мир величайших творений органной музыки в уникальной атмосфере старинной лютеранской церкви Петрикирхе, расположенной в самом сердце Петербурга. В программе вечера — жемчужины органного репертуара, которые не оставят равнодушным ни одного ценителя музыки.

Программа концерта

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) — Токката и фуга d-moll BWV 565

— Токката и фуга d-moll BWV 565 Иоганн Пахельбель (1653-1706) — Чакона in d P.41

— Чакона in d P.41 Сезар Франк (1822-1890) — Прелюдия, фуга и вариация ор.18

— Прелюдия, фуга и вариация ор.18 Йоганнес Брамс (1833-1897) — Две хоральные прелюдии "Herzlich tut mich verlangen" (Сердцем я стражду) ор.122 №9, 10

— Две хоральные прелюдии "Herzlich tut mich verlangen" (Сердцем я стражду) ор.122 №9, 10 Иоганн Себастьян Бах — Пассакалия и фуга c-moll BWV 582

Исполнитель

Концерт исполнит звезда органного небосклона — Ольга Котлярова, органистка мирового уровня. Она является ведущей солисткой Петербург-Концерта, Мариинского театра, Губернаторского симфонического оркестра и оркестра «Северная Венеция». Ольга — обладательница престижных наград и отмечена Почетными грамотами Комитета по культуре и Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Атмосфера концерта

Мягкий свет сотен свечей в стенах исторической Петрикирхе создаст неповторимую, почти мистическую атмосферу, подчеркивающую мощь и красоту Короля инструментов. Этот вечер величайшей органной музыки в исполнении выдающейся Ольги Котляровой — это незабываемое путешествие через эпохи и эмоции!

Дополнительная информация

Продолжительность концерта — 1 час 15 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!