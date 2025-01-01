Меню
Магия свечей. Шедевры оперетты: Легар, Кальман, Штраус
Магия свечей. Шедевры оперетты: Легар, Кальман, Штраус

6+
Возраст 6+

О концерте

Погружение в мир оперетты в особняке Серебрякова

В новогодние каникулы вас ждет уникальное событие — блистательная оперетта, где под сводами старинного особняка Серебрякова зазвучат бессмертные мелодии Иоганна Штрауса, Имре Кальмана и Франца Легара. Мерцание сотен свечей и изысканные интерьеры создадут атмосферу аристократического салона, перенесут в эпоху новогодних балов и изящных развлечений.

Звезды на сцене

Вас ожидает встреча с подлинными жемчужинами жанра в исполнении солистов ведущих театров Санкт-Петербурга. Их изящные голоса и артистическое обаяние подарят незабываемый вечер, полный страсти, иронии и юмора — истинный праздник для взыскательных ценителей.

Историческая справка

Особняк Серебрякова, построенный в эпоху Серебряного века, был одним из центров притяжения художественной элиты Петербурга. В его стенах собирались такие titans русской культуры, как Илья Репин и Эмилия Павловская. На знаменитых «ассамблеях у Аларчина моста» они обсуждали искусство и вдохновлялись творчеством друг друга.

Дресс-код и информация для зрителей

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Билеты и продолжительность

Предлагаем билеты трех категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды.
  • Категория В: все остальные ряды, начиная с 4-го ряда.

Продолжительность концерта — 75 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала.

Декабрь
Январь
28 декабря воскресенье
20:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
8 января четверг
21:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166

Фотографии

Магия свечей. Шедевры оперетты: Легар, Кальман, Штраус Магия свечей. Шедевры оперетты: Легар, Кальман, Штраус Магия свечей. Шедевры оперетты: Легар, Кальман, Штраус Магия свечей. Шедевры оперетты: Легар, Кальман, Штраус Магия свечей. Шедевры оперетты: Легар, Кальман, Штраус Магия свечей. Шедевры оперетты: Легар, Кальман, Штраус Магия свечей. Шедевры оперетты: Легар, Кальман, Штраус Магия свечей. Шедевры оперетты: Легар, Кальман, Штраус Магия свечей. Шедевры оперетты: Легар, Кальман, Штраус Магия свечей. Шедевры оперетты: Легар, Кальман, Штраус Магия свечей. Шедевры оперетты: Легар, Кальман, Штраус

