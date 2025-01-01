Меню
Магия свечей. Шедевры оперетты: Легар, Кальман, Штраус
Возраст 6+

О концерте

Оперетта в старинном особняке

Приглашаем вас погрузиться в мир блистательной оперетты, где под сводами старинного особняка Серебрякова зазвучат бессмертные мелодии Иоганна Штрауса, Имре Кальмана и Франца Легара.

Мерцание сотен свечей и изысканные интерьеры создадут атмосферу аристократического салона, перенося в эпоху романтических балов и изящных развлечений. Вас ждет встреча с подлинными жемчужинами жанра в исполнении блистательных солистов ведущих театров Санкт-Петербурга. Их изящные голоса и артистическое обаяние подарят незабываемый вечер, полный страсти, иронии и юмора — истинный праздник для самых взыскательных ценителей.

Экскурсия по изысканному особняку

Перед концертом вы сможете посетить уникальную экскурсию по одному из самых красивых петербургских домов, который до настоящего времени сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора, а каждый зал имеет свой уникальный цвет, резные и расписные потолки, богатое украшение лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и исполнители

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Исполнители — солисты ведущих театров Санкт-Петербурга.

Информация о билетах

Внимание! В продаже билеты трёх категорий. В каждой из категорий свободная рассадка на стульях:

  • Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии за 45 минут до начала концерта-лекции.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсии и без экскурсии. Начало экскурсии также за 45 минут до начала концерта-лекции.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го ряда, без экскурсии.

Продолжительность концерта-лекции с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билет без экскурсии, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Декабрь
28 декабря воскресенье
18:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
20:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 2400 ₽

