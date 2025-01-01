Магия свечей. Шедевры оперетты: Легар, Кальман, Штраус

Приглашаем вас погрузиться в мир блистательной оперетты, где под сводами старинного особняка Серебрякова зазвучат бессмертные мелодии Иоганна Штрауса, Имре Кальмана и Франца Легара.
Мерцание сотен свечей и изысканные интерьеры создадут атмосферу аристократического салона, перенося в эпоху романтических балов и изящных развлечений. Вас ждет встреча с подлинными жемчужинами жанра в исполнении блистательных солистов ведущих театров Санкт-Петербурга. Их изящные голоса и артистическое обаяние подарят незабываемый вечер, полный страсти, иронии и юмора — истинный праздник для самых взыскательных ценителей.
Перед концертом вы сможете посетить уникальную экскурсию по одному из самых красивых петербургских домов, который до настоящего времени сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора, а каждый зал имеет свой уникальный цвет, резные и расписные потолки, богатое украшение лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Исполнители — солисты ведущих театров Санкт-Петербурга.
Внимание! В продаже билеты трёх категорий. В каждой из категорий свободная рассадка на стульях:
Продолжительность концерта-лекции с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билет без экскурсии, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.