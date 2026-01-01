Оповещения от Киноафиши
Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Ханса Циммера до Людовико Эйнауди
Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Ханса Циммера до Людовико Эйнауди

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт неоклассической музыки в арт-пространстве «Особняк 1898»

Арт-пространство «Особняк 1898» приглашает вас на незабываемый концерт, который станет настоящим открытием в мире неоклассической музыки. Уникальная программа включает лучшие произведения таких мастеров, как Ханс Циммер, Людовико Эйнауди, Макс Рихтер, Йан Тьерсен и других великих композиторов, чьи работы покорили сердца поклонников по всему миру.

Эти произведения отличаются глубиной и эмоциональной насыщенностью, позволяя слушателям ощутить, как музыка становится универсальным языком для выражения самых разнообразных чувств. В этом концерте вы сможете услышать незабываемые мелодии, которые соединяют традицию и новаторство, яркость и сдержанность.

Уникальная атмосфера старинного зала, наполненного звуками неоклассики, создаст ощущение полной гармонии с современной музыкальной мыслью.

Исполнители

Квартет PASSIONE.

Информация о билете

В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го ряда.

Продолжительность

Концерт продлится 75 минут и предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

В других городах
Март
21 марта суббота
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1800 ₽

