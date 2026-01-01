Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Ханса Циммера до Людовико Эйнауди

Арт-пространство «Особняк 1898» приглашает вас на незабываемый концерт, который станет настоящим открытием в мире неоклассической музыки. Уникальная программа включает лучшие произведения таких мастеров, как Ханс Циммер, Людовико Эйнауди, Макс Рихтер, Йан Тьерсен и других великих композиторов, чьи работы покорили сердца поклонников по всему миру.
Эти произведения отличаются глубиной и эмоциональной насыщенностью, позволяя слушателям ощутить, как музыка становится универсальным языком для выражения самых разнообразных чувств. В этом концерте вы сможете услышать незабываемые мелодии, которые соединяют традицию и новаторство, яркость и сдержанность.
Уникальная атмосфера старинного зала, наполненного звуками неоклассики, создаст ощущение полной гармонии с современной музыкальной мыслью.
Квартет PASSIONE.
В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:
Концерт продлится 75 минут и предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.