Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Ханса Циммера до Людовико Эйнауди

Концерт неоклассической музыки в арт-пространстве «Особняк 1898»

Арт-пространство «Особняк 1898» приглашает вас на незабываемый концерт, который станет настоящим открытием в мире неоклассической музыки. Уникальная программа включает лучшие произведения таких мастеров, как Ханс Циммер, Людовико Эйнауди, Макс Рихтер, Йан Тьерсен и других великих композиторов, чьи работы покорили сердца поклонников по всему миру.

Эти произведения отличаются глубиной и эмоциональной насыщенностью, позволяя слушателям ощутить, как музыка становится универсальным языком для выражения самых разнообразных чувств. В этом концерте вы сможете услышать незабываемые мелодии, которые соединяют традицию и новаторство, яркость и сдержанность.

Уникальная атмосфера старинного зала, наполненного звуками неоклассики, создаст ощущение полной гармонии с современной музыкальной мыслью.

Исполнители

Квартет PASSIONE.

Информация о билете

В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд.

1-ый ряд. Категория А: 2-й и 3-й ряды.

2-й и 3-й ряды. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го ряда.

Продолжительность

Концерт продлится 75 минут и предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.