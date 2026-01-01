Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Ханса Циммера до Людовико Эйнауди

StageMagic приглашает на волшебный концерт при свечах, где прозвучат шедевры неоклассики в исполнении виртуозного квартета Four Seasons. В программе представлены произведения таких современных композиторов, как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер и Ян Тирсен. Эти мастера создали музыку, без которой невозможно представить современный кинематограф. Их творения порадуют слушателей головокружительными симфоническими партиями и проникновенными мелодиями.
Перед началом концерта вам будет предложена экскурсия по интерьерам Дома Архитектора. Бронзовый зал, в котором пройдет концерт, является настоящим произведением искусства. Его двери, световой плафон на потолке и уникальный дизайн создают неповторимую атмосферу. Особняк расположен недалеко от Исаакиевского собора и был построен благодаря меценату Александру Александровичу Половцову, который привлек выдающихся мастеров своего времени к его оформлению.
Уникальные парадные комнаты, такие как Белый и Бронзовый залы, будуар с эркером, библиотека и столовая, отделанная кожей и орехом, прекрасно сохранили свой облик до сих пор.
В продаже доступны билеты пяти категорий с свободной рассадкой на стульях:
Продолжительность концерта составляет 75 минут. Он предназначен для зрителей старше 6 лет. Тем, кто приобрел билеты без экскурсии, рекомендуется приходить за 30 минут до начала выступления. Продолжительность экскурсии – 25 минут. При необходимости администратор может разделить зрителей на две группы.
Обратите внимание, что если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не предоставят возможность для посещения экспозиции.