Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Ханса Циммера до Людовико Эйнауди

Шедевры неоклассики в концерте Four Seasons

StageMagic приглашает на волшебный концерт при свечах, где прозвучат шедевры неоклассики в исполнении виртуозного квартета Four Seasons. В программе представлены произведения таких современных композиторов, как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер и Ян Тирсен. Эти мастера создали музыку, без которой невозможно представить современный кинематограф. Их творения порадуют слушателей головокружительными симфоническими партиями и проникновенными мелодиями.

Экскурсия перед концертом

Перед началом концерта вам будет предложена экскурсия по интерьерам Дома Архитектора. Бронзовый зал, в котором пройдет концерт, является настоящим произведением искусства. Его двери, световой плафон на потолке и уникальный дизайн создают неповторимую атмосферу. Особняк расположен недалеко от Исаакиевского собора и был построен благодаря меценату Александру Александровичу Половцову, который привлек выдающихся мастеров своего времени к его оформлению.

Уникальные парадные комнаты, такие как Белый и Бронзовый залы, будуар с эркером, библиотека и столовая, отделанная кожей и орехом, прекрасно сохранили свой облик до сих пор.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты пяти категорий с свободной рассадкой на стульях:

VIP (1-й ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта;

Категория А (2-й и 3-й ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта;

Категория В (4, 5, 6-й ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта;

Категория В (4, 5, 6-й ряд) без экскурсии;

(4, 5, 6-й ряд) без экскурсии; Категория С (все ряды, начиная с 7-го ряда) без экскурсии.

Продолжительность концерта составляет 75 минут. Он предназначен для зрителей старше 6 лет. Тем, кто приобрел билеты без экскурсии, рекомендуется приходить за 30 минут до начала выступления. Продолжительность экскурсии – 25 минут. При необходимости администратор может разделить зрителей на две группы.

Обратите внимание, что если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не предоставят возможность для посещения экспозиции.