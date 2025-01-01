Меню
Магия свечей. Шедевры неоклассики. от Ханса Циммера до Людовико Эйнауди
Магия свечей. Шедевры неоклассики. от Ханса Циммера до Людовико Эйнауди

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер в Оранжерее: шедевры современных композиторов

Представьте: таинственный полумрак, мерцание бесчисленных свечей под стеклянным куполом Оранжереи и звуки, от которых замирает сердце. Вас ждет встреча с музыкой, ставшей голосом целой эпохи. В этот вечер на сцене зазвучат шедевры Людовико Эйнауди, Ханса Циммера и Макса Рихтера – современных композиторов, чьи произведения покорили сердца зрителей по всему миру.

Эти мастера головокружительных симфонических партий и проникновенных мелодий доказали, что каждый саундтрек – это откровение, простота и лаконичность. Их гениальные музыкальные идеи невозможно представить без струнного квартета Four Seasons, который исполнит эти произведения с новой силой.

Исполнители

Струнный квартет Four Seasons - настоящие профессионалы, способные передать все тонкости и эмоции композиций, которые стали неотъемлемой частью современного кинематографа.

Билеты

В продаже доступны билеты четырех категорий:

  • Категория VIP (1-ый ряд)
  • Категория А (2-ой и 3-ий ряд)
  • Категория В (4, 5, 6-й ряд)
  • Категория C (все ряды, начиная с 7 ряда)

В каждой категории предусмотрена свободная рассадка на стульях.

Не упустите возможность насладиться незабываемыми эмоциями и морем впечатлений в этот мистический вечер!

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
Март
11 февраля среда
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2000 ₽
11 марта среда
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2000 ₽

Фотографии

