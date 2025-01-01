Магия свечей. Шедевры неоклассики. от Ханса Циммера до Людовико Эйнауди

Музыкальный вечер в Оранжерее: шедевры современных композиторов

Представьте: таинственный полумрак, мерцание бесчисленных свечей под стеклянным куполом Оранжереи и звуки, от которых замирает сердце. Вас ждет встреча с музыкой, ставшей голосом целой эпохи. В этот вечер на сцене зазвучат шедевры Людовико Эйнауди, Ханса Циммера и Макса Рихтера – современных композиторов, чьи произведения покорили сердца зрителей по всему миру.

Эти мастера головокружительных симфонических партий и проникновенных мелодий доказали, что каждый саундтрек – это откровение, простота и лаконичность. Их гениальные музыкальные идеи невозможно представить без струнного квартета Four Seasons, который исполнит эти произведения с новой силой.

Исполнители

Струнный квартет Four Seasons - настоящие профессионалы, способные передать все тонкости и эмоции композиций, которые стали неотъемлемой частью современного кинематографа.

Билеты

В продаже доступны билеты четырех категорий:

Категория VIP (1-ый ряд)

(1-ый ряд) Категория А (2-ой и 3-ий ряд)

(2-ой и 3-ий ряд) Категория В (4, 5, 6-й ряд)

(4, 5, 6-й ряд) Категория C (все ряды, начиная с 7 ряда)

В каждой категории предусмотрена свободная рассадка на стульях.

Не упустите возможность насладиться незабываемыми эмоциями и морем впечатлений в этот мистический вечер!