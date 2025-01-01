Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Ханса Циммера до Людовико Эйнауди

Концерт при свечах в доме искусств «Особняк Серебрякова»

Дом искусств «Особняк Серебрякова», жемчужина Петербурга с великолепными дворцовыми интерьерами XIX века, приглашает на незабываемый атмосферный концерт при свечах. В программе — шедевры неоклассики в исполнении виртуозного пианиста Льва Шишкина.

Звучание современных композиторов

На концерте вы услышите произведения таких известных композиторов, как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер и Ян Тирсен. Их музыка, исполненная по всему миру, стала важной частью современного кинематографа. Эти мастера не только создают головокружительные симфонии, но и проникают в душу простотой и лаконичностью своих произведений.

Программа концерта

Вас ждут лучшие работы Людовико Эйнауди, а также знаменитые саундтреки к фильмам «Интерстеллар», «Амели», «Ходячий замок» и другим.

Уникальная экскурсия

В рамках мероприятия запланирована уникальная экскурсия, в ходе которой вы сможете погрузиться в историю одного из самых изысканных домов Петербурга. «Особняк Серебрякова» до сих пор сохраняет оригинальный фасад и великолепные интерьерные детали в стиле классицизма и барокко. Вы увидите парадную лестницу из белого мрамора и изразцовые печи XIX века, а также насладитесь резными потолками и богатым лепным декором.

Исполнитель

Лев Шишкин (LEV PIANO) — талантивый мультижанровый музыкант с уникальной харизмой. Он известен созданием авторских аранжировок для концертов Немого Кино Чарли Чаплина и активно участвует в различных музыкальных проектах и фестивалях по всей России. Его исполнение — это всегда глубокое погружение, виртуозность и искренний диалог со слушателем.

Информация о билетах

В продаже имеются билеты трёх категорий:

Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией (начала экскурсии за 45 минут до концерта).

1-й ряд с экскурсией (начала экскурсии за 45 минут до концерта). Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без экскурсий (начала экскурсии за 45 минут до концерта).

2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без экскурсий (начала экскурсии за 45 минут до концерта). Категория В: все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом 15 минут. Продолжительность концерта с экскурсией составит 1 час 55 минут, без экскурсии — 90 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Мероприятие подходит зрителям старше 6 лет.

Рекомендуемый дресс-код

Просим соблюдать дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).