Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Ханса Циммера до Людовико Эйнауди
Киноафиша Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Ханса Циммера до Людовико Эйнауди

Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Ханса Циммера до Людовико Эйнауди

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт при свечах в доме искусств «Особняк Серебрякова»

Дом искусств «Особняк Серебрякова», жемчужина Петербурга с великолепными дворцовыми интерьерами XIX века, приглашает на незабываемый атмосферный концерт при свечах. В программе — шедевры неоклассики в исполнении виртуозного пианиста Льва Шишкина.

Звучание современных композиторов

На концерте вы услышите произведения таких известных композиторов, как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер и Ян Тирсен. Их музыка, исполненная по всему миру, стала важной частью современного кинематографа. Эти мастера не только создают головокружительные симфонии, но и проникают в душу простотой и лаконичностью своих произведений.

Программа концерта

Вас ждут лучшие работы Людовико Эйнауди, а также знаменитые саундтреки к фильмам «Интерстеллар», «Амели», «Ходячий замок» и другим.

Уникальная экскурсия

В рамках мероприятия запланирована уникальная экскурсия, в ходе которой вы сможете погрузиться в историю одного из самых изысканных домов Петербурга. «Особняк Серебрякова» до сих пор сохраняет оригинальный фасад и великолепные интерьерные детали в стиле классицизма и барокко. Вы увидите парадную лестницу из белого мрамора и изразцовые печи XIX века, а также насладитесь резными потолками и богатым лепным декором.

Исполнитель

Лев Шишкин (LEV PIANO) — талантивый мультижанровый музыкант с уникальной харизмой. Он известен созданием авторских аранжировок для концертов Немого Кино Чарли Чаплина и активно участвует в различных музыкальных проектах и фестивалях по всей России. Его исполнение — это всегда глубокое погружение, виртуозность и искренний диалог со слушателем.

Информация о билетах

В продаже имеются билеты трёх категорий:

  • Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией (начала экскурсии за 45 минут до концерта).
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без экскурсий (начала экскурсии за 45 минут до концерта).
  • Категория В: все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом 15 минут. Продолжительность концерта с экскурсией составит 1 час 55 минут, без экскурсии — 90 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Мероприятие подходит зрителям старше 6 лет.

Рекомендуемый дресс-код

Просим соблюдать дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Купить билет на концерт Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Ханса Циммера до Людовико Эйнауди

Помощь с билетами
В других городах
Январь
Февраль
10 января суббота
15:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 1900 ₽
7 февраля суббота
19:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 1400 ₽

Фотографии

Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Ханса Циммера до Людовико Эйнауди Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Ханса Циммера до Людовико Эйнауди Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Ханса Циммера до Людовико Эйнауди Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Ханса Циммера до Людовико Эйнауди Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Ханса Циммера до Людовико Эйнауди Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Ханса Циммера до Людовико Эйнауди Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Ханса Циммера до Людовико Эйнауди Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Ханса Циммера до Людовико Эйнауди Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Ханса Циммера до Людовико Эйнауди

В ближайшие дни

#В_свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
6+
Классическая музыка
#В_свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
15 января в 20:00 Дом Архитектора
от 2500 ₽
Моцарт и Шопен при свечах
0+
Классическая музыка
Моцарт и Шопен при свечах
23 января в 21:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1100 ₽
Джазовый концерт
6+
Джаз
Джазовый концерт
18 декабря в 17:00 Police Station
от 600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше