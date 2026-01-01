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Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Циммера до Эйнауди
Киноафиша Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Циммера до Эйнауди

Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Циммера до Эйнауди

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О концерте

Ночная симфония: Шедевры неоклассицизма в особняке Половцова

В роскошных интерьерах особняка А.А. Половцова среди сотен мерцающих свечей состоится уникальный концерт. Струнный квартет Four Seasons исполнит шедевры неоклассической музыки от таких выдающихся композиторов, как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер и Макс Рихтер. Эти произведения покорили лучшие концертные залы мира и стали неотъемлемой частью современного кинематографа.

Музыка, говорящая без слов

Музыка, которую исполнят квартет Four Seasons, удивительным образом сочетает академическую традицию с современным звучанием. Каждая мелодия превращается в историю, наполненную тонкими эмоциями, внутренним светом и глубокими переживаниями.

Изящный интерьер особняка

Особняк Александра Александровича Половцова, расположенный рядом с Исаакиевским собором, является выдающимся памятником архитектуры XIX века. Неповторимые роскошные интерьеры были созданы мастерами своего времени, такими как Месмахер, Брюлло и Боссе. Белый зал, в котором пройдет концерт, по-прежнему восхищает изысканной лепниной, величественными колоннами и торжественной красотой, сохранившейся спустя более века.

Добро пожаловать на концерт

Перед началом концерта каждого гостя ждет бокал игристого! Этот вечер подарит редкую возможность услышать музыку, способную остановить время и наполнить пространство светом. Эмоции, которые будут сопровождать вас после того, как стихнет последняя нота, останутся в памяти надолго.

Подробности концерта

Исполнители: Квартет Four Seasons

Категории билетов:

  • Категория VIP (1 ряд)
  • Категория COMFORT (2 и 3 ряды)
  • Категория А (4 ряд)
  • Категория В (5 ряд)

Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Циммера до Эйнауди

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В других городах
Декабрь
13 декабря воскресенье
19:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Циммера до Эйнауди Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Циммера до Эйнауди Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Циммера до Эйнауди Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Циммера до Эйнауди Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Циммера до Эйнауди Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Циммера до Эйнауди Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Циммера до Эйнауди Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Циммера до Эйнауди

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