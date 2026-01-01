Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Циммера до Эйнауди

В роскошных интерьерах особняка А.А. Половцова среди сотен мерцающих свечей состоится уникальный концерт. Струнный квартет Four Seasons исполнит шедевры неоклассической музыки от таких выдающихся композиторов, как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер и Макс Рихтер. Эти произведения покорили лучшие концертные залы мира и стали неотъемлемой частью современного кинематографа.
Музыка, которую исполнят квартет Four Seasons, удивительным образом сочетает академическую традицию с современным звучанием. Каждая мелодия превращается в историю, наполненную тонкими эмоциями, внутренним светом и глубокими переживаниями.
Особняк Александра Александровича Половцова, расположенный рядом с Исаакиевским собором, является выдающимся памятником архитектуры XIX века. Неповторимые роскошные интерьеры были созданы мастерами своего времени, такими как Месмахер, Брюлло и Боссе. Белый зал, в котором пройдет концерт, по-прежнему восхищает изысканной лепниной, величественными колоннами и торжественной красотой, сохранившейся спустя более века.
Перед началом концерта каждого гостя ждет бокал игристого! Этот вечер подарит редкую возможность услышать музыку, способную остановить время и наполнить пространство светом. Эмоции, которые будут сопровождать вас после того, как стихнет последняя нота, останутся в памяти надолго.
Исполнители: Квартет Four Seasons
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Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.