Магия свечей. Шедевры мирового органа

Вечер органной музыки в лютеранской церкви

В величественном пространстве лютеранской церкви, в свете сотен мерцающих свечей, оживут шедевры органной музыки. Этот вечер перенесет зрителей в атмосферу прошлого и позволит прикоснуться к вечной классике. Уникальная акустика старинного храма даст возможность прочувствовать каждую ноту — от едва уловимых звучаний до мощных, заполняющих всё пространство аккордов.

За органом — Ольга Котлярова, органистка мирового уровня, чье исполнение отличается выразительностью и особой глубиной.

Программа вечера

В программе концерта — произведения Баха, Каччини, Шуберта, Масканьи и других великих композиторов, чья музыка известна и любима во всём мире.

Сияние свечей, шедевры классики и особая атмосфера храма создадут вечер, который хочется прожить не спеша, наслаждаясь каждым мгновением!

Информация для зрителей

Исполнители: орган — Ольга Котлярова.

Продолжительность концерта — 1 час. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.