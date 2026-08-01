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Магия свечей. Шедевры мирового органа
Киноафиша Магия свечей. Шедевры мирового органа

Магия свечей. Шедевры мирового органа

6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О концерте

Вечер органной музыки в лютеранской церкви

В величественном пространстве лютеранской церкви, в свете сотен мерцающих свечей, оживут шедевры органной музыки. Этот вечер перенесет зрителей в атмосферу прошлого и позволит прикоснуться к вечной классике. Уникальная акустика старинного храма даст возможность прочувствовать каждую ноту — от едва уловимых звучаний до мощных, заполняющих всё пространство аккордов.

За органом — Ольга Котлярова, органистка мирового уровня, чье исполнение отличается выразительностью и особой глубиной.

Программа вечера

В программе концерта — произведения Баха, Каччини, Шуберта, Масканьи и других великих композиторов, чья музыка известна и любима во всём мире.

Сияние свечей, шедевры классики и особая атмосфера храма создадут вечер, который хочется прожить не спеша, наслаждаясь каждым мгновением!

Информация для зрителей

Исполнители: орган — Ольга Котлярова.

Продолжительность концерта — 1 час. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Шедевры мирового органа

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В других городах
Август
19 августа среда
21:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 600 ₽
23 августа воскресенье
15:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 500 ₽

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