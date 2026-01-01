Оповещения от Киноафиши
Магия свечей. Шедевры классики из кинематографа
Магия свечей. Шедевры классики из кинематографа

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт киномузыки в особняке Серебрякова

Дом искусств «Особняк Серебрякова» приглашает на уникальный вечер, в ходе которого стены старинного особняка оживут под звуки музыки классической, ставшей саундтреками к самым известным фильмам.

Звуки кино и изысканная атмосфера

В сиянии сотен свечей квартет VIRTUOSI исполнит шедевры мировой классики. Зрителей ждут завораживающие композиции, передающие атмосферу элегантного авантюризма из «11 друзей Оушена» с волшебствующими звуками «Clair de Lune» Дебюсси. Вы сможете ощутить страсть аргентинского танго из «Запаха женщины» в виртуозном исполнении «Por Una Cabeza» и пережить светлую грусть надежды из «Побега из Шоушенка» под нежные аккорды «Sull'aria» Моцарта.

Экскурсия по особняку

Перед началом концерта у вас будет возможность посетить экскурсию по особняку, узнать его историю и увидеть оригинальный фасад, а также дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Поразит великолепная беломраморная лестница в вестибюле парадного входа. Каждый из парадных залов отличается своим уникальным цветом, резными и расписными потолками, а также богатым лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и билеты

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Квартет VIRTUOSI подарит зрителям незабываемые музыкальные моменты. В продаже доступны билеты трех категорий:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией (начало экскурсии за 45 минут до концерта)
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без (начало экскурсии за 45 минут до концерта)
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без — 1 час 15 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут.

Гостям, купившим билеты категории А, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Обратите внимание, что концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Март
5 марта четверг
20:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166

Фотографии

Магия свечей. Шедевры классики из кинематографа Магия свечей. Шедевры классики из кинематографа Магия свечей. Шедевры классики из кинематографа Магия свечей. Шедевры классики из кинематографа Магия свечей. Шедевры классики из кинематографа Магия свечей. Шедевры классики из кинематографа Магия свечей. Шедевры классики из кинематографа Магия свечей. Шедевры классики из кинематографа Магия свечей. Шедевры классики из кинематографа

