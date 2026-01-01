Магия свечей. Шедевры классики из кинематографа

Концерт киномузыки в особняке Серебрякова

Дом искусств «Особняк Серебрякова» приглашает на уникальный вечер, в ходе которого стены старинного особняка оживут под звуки музыки классической, ставшей саундтреками к самым известным фильмам.

Звуки кино и изысканная атмосфера

В сиянии сотен свечей квартет VIRTUOSI исполнит шедевры мировой классики. Зрителей ждут завораживающие композиции, передающие атмосферу элегантного авантюризма из «11 друзей Оушена» с волшебствующими звуками «Clair de Lune» Дебюсси. Вы сможете ощутить страсть аргентинского танго из «Запаха женщины» в виртуозном исполнении «Por Una Cabeza» и пережить светлую грусть надежды из «Побега из Шоушенка» под нежные аккорды «Sull'aria» Моцарта.

Экскурсия по особняку

Перед началом концерта у вас будет возможность посетить экскурсию по особняку, узнать его историю и увидеть оригинальный фасад, а также дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Поразит великолепная беломраморная лестница в вестибюле парадного входа. Каждый из парадных залов отличается своим уникальным цветом, резными и расписными потолками, а также богатым лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и билеты

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Квартет VIRTUOSI подарит зрителям незабываемые музыкальные моменты. В продаже доступны билеты трех категорий:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией (начало экскурсии за 45 минут до концерта)

1-ый ряд с экскурсией (начало экскурсии за 45 минут до концерта) Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без (начало экскурсии за 45 минут до концерта)

2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без (начало экскурсии за 45 минут до концерта) Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без — 1 час 15 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут.

Гостям, купившим билеты категории А, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Обратите внимание, что концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.