Магия свечей. Шедевры классики для арфы и флейты в особняке Серебрякова

Волшебство музыки в Особняке Серебрякова

В сезон белых ночей Дом искусств «Особняк Серебрякова», жемчужина Петербурга с дворцовыми интерьерами XIX века, приглашает вас погрузиться в эпоху светских салонов и насладиться шедеврами классической музыки. При сиянии сотен свечей вы сможете открыть для себя мир утонченных звуков арфы и флейты, которые оживут в диалоге с роскошью исторических залов.

Музыкальная программа

Виртуозы-резиденты особняка исполнят шедевры Дебюсси, Моцарта и Глюка, раскрывая всю глубину классического наследия. Это редкий шанс услышать уникальный диалог инструментов — арфы и флейты, который звучал для избранных салонов XIX века.

Экскурсия по особняку

Перед началом концерта у вас будет возможность посетить экскурсию по особняку и окунуться в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Этот особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора, а каждый из парадных залов имеет свой уникальный цвет, резные и расписные потолки, а также богатое украшение лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Информация для зрителей

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители: Музыканты-резиденты Особняка.

В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP — 1-ый ряд.

Категория А — 2-й и 3-й ряды.

Категория В — все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта — 75 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.