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Магия свечей. Шедевры классики для арфы и флейты в особняке Серебрякова
Киноафиша Магия свечей. Шедевры классики для арфы и флейты в особняке Серебрякова

Магия свечей. Шедевры классики для арфы и флейты в особняке Серебрякова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебство музыки в Особняке Серебрякова

В сезон белых ночей Дом искусств «Особняк Серебрякова», жемчужина Петербурга с дворцовыми интерьерами XIX века, приглашает вас погрузиться в эпоху светских салонов и насладиться шедеврами классической музыки. При сиянии сотен свечей вы сможете открыть для себя мир утонченных звуков арфы и флейты, которые оживут в диалоге с роскошью исторических залов.

Музыкальная программа

Виртуозы-резиденты особняка исполнят шедевры Дебюсси, Моцарта и Глюка, раскрывая всю глубину классического наследия. Это редкий шанс услышать уникальный диалог инструментов — арфы и флейты, который звучал для избранных салонов XIX века.

Экскурсия по особняку

Перед началом концерта у вас будет возможность посетить экскурсию по особняку и окунуться в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Этот особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора, а каждый из парадных залов имеет свой уникальный цвет, резные и расписные потолки, а также богатое украшение лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Информация для зрителей

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители: Музыканты-резиденты Особняка.

В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP — 1-ый ряд.
  • Категория А — 2-й и 3-й ряды.
  • Категория В — все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта — 75 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
21:30 от 1400 ₽

Фотографии

Магия свечей. Шедевры классики для арфы и флейты в особняке Серебрякова Магия свечей. Шедевры классики для арфы и флейты в особняке Серебрякова Магия свечей. Шедевры классики для арфы и флейты в особняке Серебрякова Магия свечей. Шедевры классики для арфы и флейты в особняке Серебрякова Магия свечей. Шедевры классики для арфы и флейты в особняке Серебрякова Магия свечей. Шедевры классики для арфы и флейты в особняке Серебрякова Магия свечей. Шедевры классики для арфы и флейты в особняке Серебрякова

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