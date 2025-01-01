Магия свечей. Шедевры Belcanto. От Беллини до Верди

Дом искусств «Особняк Серебрякова» — жемчужина Петербурга с дворцовыми интерьерами XIX века — приглашает на особенный вечер, посвящённый эпохе бельканто. Под сводами старинного особняка, озарённого сотнями свечей, прозвучат шедевры итальянской оперы в исполнении солистов ведущих театров Санкт-Петербурга.
Вечер объединит страстные арии Винченцо Беллини, драматические монологи Джузеппе Верди, виртуозные композиции Джоаккино Россини и Гаэтано Доницетти. Вы сможете насладиться:
До начала концерта вы сможете посетить уникальную экскурсию и погрузиться в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад, а также дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вы увидите:
Уникальная акустика, свечи и блики на позолоте создадут атмосферу эпохи салонов и великосветских приемов.
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).
В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:
Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом 15 минут. Продолжительность концерта:
Гостям, покупающим билеты категории B, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.