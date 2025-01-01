Магия свечей. Шедевры Belcanto. От Беллини до Верди

Вечер бельканто в особняке Серебрякова

Дом искусств «Особняк Серебрякова» — жемчужина Петербурга с дворцовыми интерьерами XIX века — приглашает на особенный вечер, посвящённый эпохе бельканто. Под сводами старинного особняка, озарённого сотнями свечей, прозвучат шедевры итальянской оперы в исполнении солистов ведущих театров Санкт-Петербурга.

Программа концерта

Вечер объединит страстные арии Винченцо Беллини, драматические монологи Джузеппе Верди, виртуозные композиции Джоаккино Россини и Гаэтано Доницетти. Вы сможете насладиться:

Легендарной «Casta Diva» из «Нормы» Беллини — символ эпохи бельканто;

из «Нормы» Беллини — символ эпохи бельканто; Узнаваемыми мелодиями из «Травиаты» и «Риголетто» Верди;

из «Травиаты» и «Риголетто» Верди; Фиоритурами из «Любовного напитка» Доницетти и «Севильского цирюльника» Россини.

Экскурсия по особняку

До начала концерта вы сможете посетить уникальную экскурсию и погрузиться в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад, а также дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вы увидите:

Великолепную парадную лестницу из белого мрамора в вестибюле парадного входа;

Парадные залы, каждый из которых имеет свой уникальный цвет, резные и расписные потолки;

Изразцовые печи XIX века, сохранившиеся в нескольких залах.

Уникальная акустика, свечи и блики на позолоте создадут атмосферу эпохи салонов и великосветских приемов.

Дресс-код и рекомендации

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Билеты

В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией (начало экскурсии в 19:15);

1-ый ряд с экскурсией (начало экскурсии в 19:15); Категория A: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии (начало экскурсии в 19:15);

2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии (начало экскурсии в 19:15); Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го ряда, без экскурсии.

Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом 15 минут. Продолжительность концерта:

С экскурсией — 1 час 55 минут;

Без экскурсии — 90 минут.

Гостям, покупающим билеты категории B, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.