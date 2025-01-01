Магия свечей. Щелкунчик в джазе

В праздничную пору, среди мерцающих свечей и украшенных к Новому году интерьеров особняка Серебрякова, вас ждёт встреча с главным символом зимней сказки — балетом «Щелкунчик». Это произведение Петра Ильича Чайковского считается самым узнаваемым в мире и готово удивить вас новым звучанием.
Виртуозные музыканты LEV PIANO BAND перевернут ваше представление о шедевре великого композитора. Они исполнят «Щелкунчика» в зажигательной джазовой манере, представляя авторские аранжировки Льва Шишкина. Яркие импровизации, экспрессивные ритмы и сочные джазовые гармонии подарят вам головокружительное путешествие по знакомым мелодиям.
Перед концертом вы сможете насладиться уникальной экскурсией по одному из самых изысканных особняков Петербурга. Этот исторический дом сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Обратите внимание на великолепную парадную лестницу из белого мрамора, невероятные зал(s) с цветными декорами и резными потолками. В нескольких залах вы увидите подлинные изразцовые печи XIX века.
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет.
В продаже доступны билеты трёх категорий:
Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события!