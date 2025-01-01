Меню
Магия свечей. Щелкунчик в джазе
Магия свечей. Щелкунчик в джазе

Магия свечей. Щелкунчик в джазе

6+
Возраст 6+

О концерте

Волшебство зимы: джазовая интерпретация "Щелкунчика"

В праздничную пору, среди мерцающих свечей и украшенных к Новому году интерьеров особняка Серебрякова, вас ждёт встреча с главным символом зимней сказки — балетом «Щелкунчик». Это произведение Петра Ильича Чайковского считается самым узнаваемым в мире и готово удивить вас новым звучанием.

Новый взгляд на классику

Виртуозные музыканты LEV PIANO BAND перевернут ваше представление о шедевре великого композитора. Они исполнят «Щелкунчика» в зажигательной джазовой манере, представляя авторские аранжировки Льва Шишкина. Яркие импровизации, экспрессивные ритмы и сочные джазовые гармонии подарят вам головокружительное путешествие по знакомым мелодиям.

Экскурсия в мир архитектуры

Перед концертом вы сможете насладиться уникальной экскурсией по одному из самых изысканных особняков Петербурга. Этот исторический дом сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Обратите внимание на великолепную парадную лестницу из белого мрамора, невероятные зал(s) с цветными декорами и резными потолками. В нескольких залах вы увидите подлинные изразцовые печи XIX века.

Информация для зрителей

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет.

В продаже доступны билеты трёх категорий:

  • Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией. Экскурсия начинается за 45 минут до концерта.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды, с экскурсионным обслуживанием и без. Экскурсия также начинается за 45 минут до начала.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии. Гостям, купившим билеты этой категории, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события!

Купить билет на концерт Магия свечей. Щелкунчик в джазе

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
30 декабря вторник
20:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 2400 ₽
31 декабря среда
13:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 3200 ₽

Фотографии

Магия свечей. Щелкунчик в джазе Магия свечей. Щелкунчик в джазе Магия свечей. Щелкунчик в джазе Магия свечей. Щелкунчик в джазе Магия свечей. Щелкунчик в джазе Магия свечей. Щелкунчик в джазе Магия свечей. Щелкунчик в джазе Магия свечей. Щелкунчик в джазе

