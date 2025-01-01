Магия свечей. Щелкунчик в джазе в особняке Серебрякова

В праздничную пору, среди мерцающих свечей и украшенных к Новому году интерьеров особняка Серебрякова, вас ждет встреча с главным символом зимней сказки!
Балет «Щелкунчик» считается самым узнаваемым произведением Петра Ильича Чайковского во всем мире. В этом году джаз-бэнд LEV PIANO BAND предложит вам уникальную интерпретацию этой классики, переосмыслив ее в зажигательном джазовом ключе!
Вы сможете насладиться авторскими аранжировками Льва Шишкина, которые включают яркие импровизации, экспрессивные ритмы и сочные джазовые гармонии. Знакомые мелодии «Щелкунчика» увлекут вас в совершенно неожиданное, головокружительное путешествие. Это вечер, где классика становится смелой, а волшебство — современным!
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). В продаже доступны билеты трех категорий с свободной рассадкой на стульях:
Продолжительность концерта составляет 75 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала. Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет.