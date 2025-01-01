Меню
Магия свечей. Щелкунчик в джазе в особняке Серебрякова
6+
Возраст 6+

О концерте

Волшебство джаза: «Щелкунчик» в новом свете

В праздничную пору, среди мерцающих свечей и украшенных к Новому году интерьеров особняка Серебрякова, вас ждет встреча с главным символом зимней сказки!

Балет «Щелкунчик» считается самым узнаваемым произведением Петра Ильича Чайковского во всем мире. В этом году джаз-бэнд LEV PIANO BAND предложит вам уникальную интерпретацию этой классики, переосмыслив ее в зажигательном джазовом ключе!

Яркие впечатления

Вы сможете насладиться авторскими аранжировками Льва Шишкина, которые включают яркие импровизации, экспрессивные ритмы и сочные джазовые гармонии. Знакомые мелодии «Щелкунчика» увлекут вас в совершенно неожиданное, головокружительное путешествие. Это вечер, где классика становится смелой, а волшебство — современным!

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). В продаже доступны билеты трех категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-й ряд.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта составляет 75 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала. Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет.

Декабрь
19 декабря пятница
21:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 1900 ₽

