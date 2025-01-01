Магия свечей. Саундтреки о любви

Открытие Дома искусств «Особняк Серебрякова»

Санкт-Петербург вновь радует своих жителей и гостей открытием новой культурной жемчужины — Дома искусств «Особняк Серебрякова». Этот уникальный уголок с двухвековой историей готов удивить вас атмосферой и изысканными событиями.

Концерт под звуки рояля

В этот особенный вечер вы сможете насладиться великолепными саундтреками из культовых фильмов, таких как «Завтрак у Тиффани» , «Титаник» , «Амели» и «Запах женщины» . Виртуозный пианист Лев Шишкин исполнит любимые мелодии и перенесет вас в мир романтики и незабываемых моментов.

Атмосфера концерта, созданная сиянием сотен свечей и уникальными аранжировками, позволит вам вновь пережить истории любви Розы и Джека на палубе «Титаника» , прогуляться по улочкам Парижа с Амели и насладиться завораживающим танго в исполнении Аль Пачино.

Экскурсия по особняку

Перед концертом вас ждет увлекательная экскурсия по старинному дому. Вы погрузитесь в историю аристократов Санкт-Петербурга и увидите великолепный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украсит великолепная мраморная лестница, а каждый зал удивит уникальным цветом и роскошным лепным декором. Не упустите шанс увидеть сохранившиеся изразцовые печи XIX века!

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Билеты доступны в трех категориях с свободной рассадкой:

Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15.

1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15. Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без. Начало экскурсии в 18:15.

2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без. Начало экскурсии в 18:15. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Экскурсия занимает 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 30 минут до начала концерта.

Концерт предназначен для зрителей старше 12 лет. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!