Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Саундтреки о любви. Запах женщины, Титаник, Завтрак у Тиффани
Киноафиша Магия свечей. Саундтреки о любви. Запах женщины, Титаник, Завтрак у Тиффани

Магия свечей. Саундтреки о любви. Запах женщины, Титаник, Завтрак у Тиффани

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт саундтреков в Петербургском историческом особняке

В старинных интерьерах особняка Серебрякова пройдет концерт саундтреков из известных фильмов. В этот вечер вы услышите музыку из лент, таких как «Завтрак у Тиффани», «Титаник», «Амели» и «Запах женщины», в исполнении виртуозного пианиста Льва Шишкина.

Концерт наполнен особой атмосферой, где сияние сотен свечей и уникальные аранжировки помогут вам заново вспомнить о любимых героях и их историях. Под звуки рояля вы перенесетесь на палубу «Титаника», где жажда любви Розы и Джека вызывают слезы, прогуляетесь по улочкам Парижа вместе с Амели и насладитесь завораживающим танго Аль Пачино и Габриэль Анвар в Нью-Йорке.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код для концерта: Cocktail Attire («коктейль»). Билеты доступны в трех категориях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го

Продолжительность концерта составит 65 минут. Рекомендуем приходить за 15 минут до начала. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Саундтреки о любви. Запах женщины, Титаник, Завтрак у Тиффани

Помощь с билетами
В других городах
Март
8 марта воскресенье
13:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 1900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Саундтреки о любви. Запах женщины, Титаник, Завтрак у Тиффани Магия свечей. Саундтреки о любви. Запах женщины, Титаник, Завтрак у Тиффани Магия свечей. Саундтреки о любви. Запах женщины, Титаник, Завтрак у Тиффани Магия свечей. Саундтреки о любви. Запах женщины, Титаник, Завтрак у Тиффани Магия свечей. Саундтреки о любви. Запах женщины, Титаник, Завтрак у Тиффани Магия свечей. Саундтреки о любви. Запах женщины, Титаник, Завтрак у Тиффани Магия свечей. Саундтреки о любви. Запах женщины, Титаник, Завтрак у Тиффани Магия свечей. Саундтреки о любви. Запах женщины, Титаник, Завтрак у Тиффани Магия свечей. Саундтреки о любви. Запах женщины, Титаник, Завтрак у Тиффани

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
20 марта в 19:15 Commode
от 800 ₽
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
9 апреля в 20:50 Синий Пушкин
Билеты
Битва Органов
0+
Классическая музыка
Битва Органов
17 апреля в 19:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1100 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше