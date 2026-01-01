Магия свечей. Саундтреки о любви. Запах женщины, Титаник, Завтрак у Тиффани

Концерт саундтреков в Петербургском историческом особняке

В старинных интерьерах особняка Серебрякова пройдет концерт саундтреков из известных фильмов. В этот вечер вы услышите музыку из лент, таких как «Завтрак у Тиффани», «Титаник», «Амели» и «Запах женщины», в исполнении виртуозного пианиста Льва Шишкина.

Концерт наполнен особой атмосферой, где сияние сотен свечей и уникальные аранжировки помогут вам заново вспомнить о любимых героях и их историях. Под звуки рояля вы перенесетесь на палубу «Титаника», где жажда любви Розы и Джека вызывают слезы, прогуляетесь по улочкам Парижа вместе с Амели и насладитесь завораживающим танго Аль Пачино и Габриэль Анвар в Нью-Йорке.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код для концерта: Cocktail Attire («коктейль»). Билеты доступны в трех категориях:

Категория VIP: 1-ый ряд

1-ый ряд Категория А: 2-й и 3-й ряды

2-й и 3-й ряды Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го

Продолжительность концерта составит 65 минут. Рекомендуем приходить за 15 минут до начала. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.