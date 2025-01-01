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Магия свечей. Саундтреки о любви в Оранжерее
Киноафиша Магия свечей. Саундтреки о любви в Оранжерее

Магия свечей. Саундтреки о любви в Оранжерее

6+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер романтики под звездами

Под куполом Оранжереи, окруженной сотнями свечей, состоится уникальный концерт, где прозвучат самые романтичные мелодии о любви из культовых голливудских фильмов. Этот особенный вечер погрузит вас в мир настоящих чувств и незабываемых историй, которые трогают до глубины души.

Музыкальная программа

В исполнении виртуозного пианиста Льва Шишкина вы услышите знаменитые саундтреки из таких фильмов, как:

  • «Завтрак у Тиффани»
  • «Титаник»
  • «Амели»
  • «Запах женщины»
  • и многих других.

Атмосфера концерта с уникальными аранжировками позволит вам вновь окунуться в мир любимых героев и событий. Под звуки рояля вы перенесетесь на палубу «Титаника», вспомните историю любви Розы и Джека, прогуляетесь по улочкам Парижа вместе с Амели и окажетесь в Нью-Йорке, наслаждаясь завораживающим танго в исполнении Аль Пачино и Габриэль Анвар.

Неповторимая атмосфера

Проникновенная музыка, тропические растения, сияние многочисленных огней и звездное небо над головой создадут флер любви и романтики. Этот вечер подарит вам удовольствие, которое запомнится на всю жизнь!

Информация о билетах

В продаже доступны билеты двух категорий:

  • VIP (1-ый и 2-ой ряд)
  • СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го ряда)

В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях. Продолжительность концерта составляет 75 минут. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться музыкой, которая тронет ваше сердце!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 2700 ₽ 21:00 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 2700 ₽ 21:00 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 8 октября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 12 ноября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:00 от 2900 ₽

Фотографии

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