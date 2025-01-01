Магия свечей. Саундтреки о любви в Оранжерее

Вечер романтики под звездами

Под куполом Оранжереи, окруженной сотнями свечей, состоится уникальный концерт, где прозвучат самые романтичные мелодии о любви из культовых голливудских фильмов. Этот особенный вечер погрузит вас в мир настоящих чувств и незабываемых историй, которые трогают до глубины души.

Музыкальная программа

В исполнении виртуозного пианиста Льва Шишкина вы услышите знаменитые саундтреки из таких фильмов, как:

«Завтрак у Тиффани»

«Титаник»

«Амели»

«Запах женщины»

и многих других.

Атмосфера концерта с уникальными аранжировками позволит вам вновь окунуться в мир любимых героев и событий. Под звуки рояля вы перенесетесь на палубу «Титаника», вспомните историю любви Розы и Джека, прогуляетесь по улочкам Парижа вместе с Амели и окажетесь в Нью-Йорке, наслаждаясь завораживающим танго в исполнении Аль Пачино и Габриэль Анвар.

Неповторимая атмосфера

Проникновенная музыка, тропические растения, сияние многочисленных огней и звездное небо над головой создадут флер любви и романтики. Этот вечер подарит вам удовольствие, которое запомнится на всю жизнь!

Информация о билетах

В продаже доступны билеты двух категорий:

VIP (1-ый и 2-ой ряд)

СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го ряда)

В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях. Продолжительность концерта составляет 75 минут. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться музыкой, которая тронет ваше сердце!