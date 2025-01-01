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Магия свечей. Саундтреки о любви в Оранжерее
Киноафиша Магия свечей. Саундтреки о любви в Оранжерее

Магия свечей. Саундтреки о любви в Оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Романтический концерт под куполом Оранжереи

Под куполом Оранжереи в окружении сотен свечей прозвучат самые романтичные мелодии о любви из культовых голливудских фильмов. Сменяются века, а творцы не оставляют попыток выразить в искусстве красоту и силу настоящей любви. В этот особенный вечер вы услышите саундтреки из таких фильмов, как «Завтрак у Тиффани», «Титаник», «Амели», «Запах женщины» и многих других.

Исполнитель концерта

Концерт будет в исполнении виртуозного пианиста Льва Шишкина, который своими уникальными аранжировками позволит вам заново окунуться в мир любимых героев и событий. Под звуки рояля мы перенесемся на палубу «Титаника» и вспомним историю любви Розы и Джека, прогуляемся по улочкам Парижа вместе с Амели и окажемся в Нью-Йорке во время завораживающего танго в исполнении Аль Пачино и Габриэль Анвар.

Уникальная атмосфера

Проникновенная музыка, тропические растения и сияние многочисленных огней создадут незабываемую атмосферу. Под звездным небом вы сможете насладиться флером любви и романтики, который подарит вам вечер, запомнившийся на всю жизнь!

Информация о билетах

Внимание! В продаже билеты двух категорий:

  • VIP (1-ый и 2-ой ряд)
  • СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го)

В каждой из категорий свободная рассадка на стульях. Продолжительность концерта – 75 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 сентября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 2700 ₽

Фотографии

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