Магия свечей. Саундтреки о любви. Титаник, Завтрак у Тиффани, Ла ла ленд

Концерт «Магия свечей. Саундтреки о любви»

В Ростове-на-Дону состоится уникальный концерт «Магия свечей. Саундтреки о любви», который пройдет в арт-пространстве «Особняк 1898». Это событие обещает подарить зрителям атмосферу романтики и уюта благодаря живому исполнению известных мелодий.

В программе концерта — популярные композиции из культовых фильмов, таких как «Титаник», «Завтрак у Тиффани» и «Ла-Ла Ленда». Эти незабываемые мелодии создадут идеальную фон для вечера, наполненного эмоциями и нежностью.

Не упустите возможность наслаждаться прекрасными руками музыкантов и волшебной игрой света при свечах. Этот вечер станет великолепным способом провести время с близкими или зарядиться положительными эмоциями.

Приходите и окунитесь в музыкальную атмосферу, где каждый аккорд дарит радость, а каждая нота обращается к самым трогательным чувствам.