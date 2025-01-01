Магия свечей. Саундтреки к мультфильмам

Волшебство детства: джазовые вечера с RnD JAZZ TRIO

В историческом Зеленом зале пространства «Вокруг Центр» вас ждет уникальное музыкальное путешествие в мир детства и магии мультфильмов. Исполнители, виртуозные музыканты джаз-бэнда RnD JAZZ TRIO, порадуют вас любимыми мелодиями из самых известных анимационных фильмов.

Программа вечера

В программе звучат яркие саундтреки, знакомые многим с детства. Вы сможете насладиться музыкой из таких мультфильмов, как:

Король Лев

Бременские музыканты

Алладин

Холодное сердце

Гарри Поттер

И это лишь малая часть! Подготовьтесь к чудесному вечеру, полному эмоций, радости и ностальгии.

Атмосфера особняка

Концерт пройдет в атмосфере особняка XIX века, где вас окружит богатая лепнина и дворцовое убранство. Это создаст незабываемые впечатления и вдохновение для каждого гостя.

Информация для зрителей

Длительность концерта составляет 75 минут, и он предназначен для зрителей старше 6 лет. Вы можете купить билеты трёх категорий с свободной рассадкой:

Категория VIP: 1-ый ряд

1-ый ряд Категория A: 2-й и 3-й ряды

2-й и 3-й ряды Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го ряда

Не упустите возможность вернуться в детство с RnD JAZZ TRIO и насладиться магией музыки!