Магия свечей. Саундтреки к мультфильмам

В историческом Зеленом зале пространства «Вокруг Центр» вас ждет уникальное музыкальное путешествие в мир детства и магии мультфильмов. Исполнители, виртуозные музыканты джаз-бэнда RnD JAZZ TRIO, порадуют вас любимыми мелодиями из самых известных анимационных фильмов.
В программе звучат яркие саундтреки, знакомые многим с детства. Вы сможете насладиться музыкой из таких мультфильмов, как:
И это лишь малая часть! Подготовьтесь к чудесному вечеру, полному эмоций, радости и ностальгии.
Концерт пройдет в атмосфере особняка XIX века, где вас окружит богатая лепнина и дворцовое убранство. Это создаст незабываемые впечатления и вдохновение для каждого гостя.
Длительность концерта составляет 75 минут, и он предназначен для зрителей старше 6 лет. Вы можете купить билеты трёх категорий с свободной рассадкой:
Не упустите возможность вернуться в детство с RnD JAZZ TRIO и насладиться магией музыки!