Магия свечей. Саундтреки к мультфильмам

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебство детства: джазовые вечера с RnD JAZZ TRIO

В историческом Зеленом зале пространства «Вокруг Центр» вас ждет уникальное музыкальное путешествие в мир детства и магии мультфильмов. Исполнители, виртуозные музыканты джаз-бэнда RnD JAZZ TRIO, порадуют вас любимыми мелодиями из самых известных анимационных фильмов.

Программа вечера

В программе звучат яркие саундтреки, знакомые многим с детства. Вы сможете насладиться музыкой из таких мультфильмов, как:

  • Король Лев
  • Бременские музыканты
  • Алладин
  • Холодное сердце
  • Гарри Поттер

И это лишь малая часть! Подготовьтесь к чудесному вечеру, полному эмоций, радости и ностальгии.

Атмосфера особняка

Концерт пройдет в атмосфере особняка XIX века, где вас окружит богатая лепнина и дворцовое убранство. Это создаст незабываемые впечатления и вдохновение для каждого гостя.

Информация для зрителей

Длительность концерта составляет 75 минут, и он предназначен для зрителей старше 6 лет. Вы можете купить билеты трёх категорий с свободной рассадкой:

  • Категория VIP: 1-ый ряд
  • Категория A: 2-й и 3-й ряды
  • Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го ряда

Не упустите возможность вернуться в детство с RnD JAZZ TRIO и насладиться магией музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 13 сентября
Вокруг центр Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 35/30
14:00 от 1800 ₽

Фотографии

