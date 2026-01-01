Магия свечей. Саундтреки к фильмам: Гарри Поттер, 1+1, Интерстеллар

Звуки знаменитого кино в арт-пространстве «Особняк 1898»

В арт-пространстве «Особняк 1898» пройдет уникальный концерт, посвященный знаменитым саундтрекам к культовым фильмам. Зрители смогут насладиться мелодиями из таких известных лент, как «Титаник», «Амели», «Гарри Поттер», «Игры престолов», «Интерстеллар» и «1+1».

На сцене выступят современные композиторы, чьи произведения приобрели признание во всем мире. Среди них – Людовико Эйнауди, Ханс Циммер и Рамин Джавади. Их захватывающие композиции подарят зрителям уникальные эмоции в атмосфере старинного дома, окруженного сотнями мерцающих свечей.

Гармония музыки и архитектуры

Концерт пройдет в историческом «Особняке 1898», памятнике архитектуры, который сохраняет дух старого Ростова. Построенный архитектором Гулиным, особняк впечатляет эклектичным фасадом с элементами модерна. Когда-то здесь кипела торговая жизнь, а в подвале находилось кабаре «Фортуна». Кроме того, на втором этаже располагался один из первых электробиографов – первобытных кинотеатров, где уже звучала музыка, которая теперь прозвучит для вас.

Наш исполнитель

Концерт исполнит талантливая Анжелика Шатрова, чей виртуозный подход к музыке добавит особое звучание исполненным произведениям.

Билеты и рекомендации

Обратите внимание, что в продаже имеются билеты трёх категорий с свободной рассадкой:

Категория VIP – 1-ый ряд.

Категория А – 2-й и 3-й ряды.

Категория В – все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта составит 75 минут, и он предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность ощутить атмосферу кино и музыки в исполнении виртуозов!