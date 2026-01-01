Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скарлет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Саундтреки к фильмам: Гарри Поттер, 1+1, Интерстеллар
Киноафиша Магия свечей. Саундтреки к фильмам: Гарри Поттер, 1+1, Интерстеллар

Магия свечей. Саундтреки к фильмам: Гарри Поттер, 1+1, Интерстеллар

6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О концерте

Звуки знаменитого кино в арт-пространстве «Особняк 1898»

В арт-пространстве «Особняк 1898» пройдет уникальный концерт, посвященный знаменитым саундтрекам к культовым фильмам. Зрители смогут насладиться мелодиями из таких известных лент, как «Титаник», «Амели», «Гарри Поттер», «Игры престолов», «Интерстеллар» и «1+1».

На сцене выступят современные композиторы, чьи произведения приобрели признание во всем мире. Среди них – Людовико Эйнауди, Ханс Циммер и Рамин Джавади. Их захватывающие композиции подарят зрителям уникальные эмоции в атмосфере старинного дома, окруженного сотнями мерцающих свечей.

Гармония музыки и архитектуры

Концерт пройдет в историческом «Особняке 1898», памятнике архитектуры, который сохраняет дух старого Ростова. Построенный архитектором Гулиным, особняк впечатляет эклектичным фасадом с элементами модерна. Когда-то здесь кипела торговая жизнь, а в подвале находилось кабаре «Фортуна». Кроме того, на втором этаже располагался один из первых электробиографов – первобытных кинотеатров, где уже звучала музыка, которая теперь прозвучит для вас.

Наш исполнитель

Концерт исполнит талантливая Анжелика Шатрова, чей виртуозный подход к музыке добавит особое звучание исполненным произведениям.

Билеты и рекомендации

Обратите внимание, что в продаже имеются билеты трёх категорий с свободной рассадкой:

  • Категория VIP – 1-ый ряд.
  • Категория А – 2-й и 3-й ряды.
  • Категория В – все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта составит 75 минут, и он предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность ощутить атмосферу кино и музыки в исполнении виртуозов!

Купить билет на концерт Магия свечей. Саундтреки к фильмам: Гарри Поттер, 1+1, Интерстеллар

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
7 марта суббота
15:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1800 ₽
15:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 1800 ₽
4 апреля суббота
17:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 1200 ₽
17:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Магия свечей. Сны Миядзаки. Саундтреки из легендарных аниме
6+
Живая музыка
Магия свечей. Сны Миядзаки. Саундтреки из легендарных аниме
14 марта в 20:00 Арт-пространство «Особняк 1898»
от 1800 ₽
Шоумен: Сергей Лазарев
16+
Поп
Шоумен: Сергей Лазарев
17 апреля в 19:00 Конгресс-холл ДГТУ
от 15000 ₽
Мировые Саундтреки при свечах. The Best с АСО-оркестром
6+
Живая музыка
Мировые Саундтреки при свечах. The Best с АСО-оркестром
6 марта в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше