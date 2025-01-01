Меню
Магия свечей. Саундтреки к фильмам: Гарри Поттер, 1+1, Интерстеллар
Киноафиша Магия свечей. Саундтреки к фильмам: Гарри Поттер, 1+1, Интерстеллар

Магия свечей. Саундтреки к фильмам: Гарри Поттер, 1+1, Интерстеллар

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер с Львом Шишкиным в атмосфере XIX века

В старинном доме XIX века вас ждет уникальное событие: виртуозный пианист Лев Шишкин исполнит самые известные саундтреки из шедевров кино, окруженный сотнями мерцающих свечей. В программе звучат мелодии из фильмов «Титаник», «Амели», «Гарри Поттер», «Игра престолов», «Интерстеллар», «1+1» и многих других.

Звуки кино и музыкальные гении

Композиторы, чьи произведения вы услышите, - это настоящие мастера своего дела. Людовико Эйнауди, Ханс Циммер, Рамин Джавади и Ян Тирсен создали мелодии, ставшие символами многих фильмов. Их музыка - это сочетание глубины, простоты и лаконичности. Лев Шишкин представит уникальные аранжировки, которые позволят вам заново прочувствовать красоту знаменитых шедевров.

О к музыканте

Лев Шишкин, известный петербургской публике как создатель авторских аранжировок для концертов Немого Кино Чарли Чаплина, является мультижанровым музыкантом с уникальной харизмой. Его исполнение - это всегда глубокое погружение и искренний диалог со слушателем, которое не оставляет равнодушным никого.

Дресс-код и места

Рекомендуемый дресс-код для вечера - Cocktail Attire («коктейль»). В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды
  • Категория В: все остальные ряды, начиная с 4-го

Продолжительность и время прихода

Продолжительность концерта составит 75 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала, чтобы успеть насладиться атмосферой.

Купить билет на концерт Магия свечей. Саундтреки к фильмам: Гарри Поттер, 1+1, Интерстеллар

Февраль
5 февраля четверг
20:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 1400 ₽

