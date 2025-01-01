Магия свечей. Саундтреки к фильмам: Гарри Поттер, 1+1, Интерстеллар

В старинном доме XIX века вас ждет уникальное событие: виртуозный пианист Лев Шишкин исполнит самые известные саундтреки из шедевров кино, окруженный сотнями мерцающих свечей. В программе звучат мелодии из фильмов «Титаник», «Амели», «Гарри Поттер», «Игра престолов», «Интерстеллар», «1+1» и многих других.
Композиторы, чьи произведения вы услышите, - это настоящие мастера своего дела. Людовико Эйнауди, Ханс Циммер, Рамин Джавади и Ян Тирсен создали мелодии, ставшие символами многих фильмов. Их музыка - это сочетание глубины, простоты и лаконичности. Лев Шишкин представит уникальные аранжировки, которые позволят вам заново прочувствовать красоту знаменитых шедевров.
Лев Шишкин, известный петербургской публике как создатель авторских аранжировок для концертов Немого Кино Чарли Чаплина, является мультижанровым музыкантом с уникальной харизмой. Его исполнение - это всегда глубокое погружение и искренний диалог со слушателем, которое не оставляет равнодушным никого.
Рекомендуемый дресс-код для вечера - Cocktail Attire («коктейль»). В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:
Продолжительность концерта составит 75 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала, чтобы успеть насладиться атмосферой.