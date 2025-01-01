Меню
Магия свечей. Саундтреки к фильмам. Гарри Поттер, 1+1, Интерстеллар
12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Звук и свет: Концерт Льва Шишкина в старинном доме

В уникальной атмосфере старинного дома XIX века виртуозный пианист Лев Шишкин исполнит самые известные саундтреки из киношедевров. Сотни мерцающих свечей создадут волшебное настроение для погружения в мир музыки.

Программа концерта

Вы услышите мелодии из таких фильмов, как:

  • «Титаник»
  • «Амели»
  • «Гарри Поттер»
  • «Игра престолов»
  • «Интерстеллар»
  • «1+1»

Музыка этих произведений была создана величайшими современными композиторами, такими как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер, Рамин Джавади и Ян Тирсен. Их творчество завораживает своей простотой и лаконичностью, каждый саундтрек становится откровением.

Исполнитель и его стиль

Лев Шишкин — настоящий «путешественник по гармониям», мультижанровый музыкант с уникальной харизмой. Петербургская публика знает его как создателя авторских аранжировок для концертов Немого Кино Чарли Чаплина. Он активно участвует в музыкальных проектах и фестивалях по всей России.

Исполнение Шишкина — это всегда глубокое погружение в музыку, виртуозность и искренний диалог со слушателем. Проникновенные мелодии и уникальные аранжировки создадут атмосферу роскоши и красоты.

Практическая информация

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнитель: Лев Шишкин (Lev Piano)

Билеты: В продаже доступны три категории билетов с свободной рассадкой:

  • Категория VIP: 1-ый ряд
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го

Продолжительность концерта: 75 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для зрителей старше 12 лет.

Фотографии

