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Магия свечей. Саундтреки из новогодних мультфильмов
Киноафиша Магия свечей. Саундтреки из новогодних мультфильмов

Магия свечей. Саундтреки из новогодних мультфильмов

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О концерте

Новогодний джаз в Белом зале

В преддверии Нового года Белый зал особняка А.А. Половцова наполнится музыкой, которая подарит ощущение детского восторга и настоящего новогоднего волшебства. В сиянии сотен свечей виртуозные музыканты LEV PIANO BAND представят любимые саундтреки из новогодних мультфильмов в авторских джазовых аранжировках пианиста Льва Шишкина.

Яркие импровизации, выразительные ритмы и насыщенные гармонии подарят знакомым мелодиям новое звучание, сохранив их искренность, теплоту и праздничное очарование. В программе — музыка из мультфильмов «Холодное сердце», «Зима в Простоквашино», «Новогодняя сказка» и других любимых зимних историй.

Очарование исторического особняка

Особняк Александра Александровича Половцова, расположенный рядом с Исаакиевским собором, — один из самых красивых памятников архитектуры XIX века. Белый зал с его великолепной лепниной, величественными колоннами и торжественной атмосферой станет идеальным пространством для этого сказочного вечера. Каждый гость сможет насладиться бокалом игристого перед началом концерта.

Позвольте себе хотя бы на один вечер снова почувствовать ту самую детскую радость, когда Новый год казался временем настоящих чудес. Любимые мелодии, красота исторического особняка и праздничная атмосфера подарят теплые эмоции, которые останутся с вами надолго.

Информация о билетах

Внимание! В продаже билеты четырех категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP (1 ряд)
  • Категория COMFORT (2 и 3 ряды)
  • Категория А (4 ряд)
  • Категория В (5 ряд)

Продолжительность концерта — 1 час 15 минут. Спектакль рекомендован для зрителей старше шести лет.

Исполнители

Джаз-бэнд LEV PIANO BAND

Купить билет на концерт Магия свечей. Саундтреки из новогодних мультфильмов

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В других городах
Декабрь
20 декабря воскресенье
16:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
26 декабря суббота
16:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Саундтреки из новогодних мультфильмов Магия свечей. Саундтреки из новогодних мультфильмов Магия свечей. Саундтреки из новогодних мультфильмов Магия свечей. Саундтреки из новогодних мультфильмов Магия свечей. Саундтреки из новогодних мультфильмов Магия свечей. Саундтреки из новогодних мультфильмов Магия свечей. Саундтреки из новогодних мультфильмов Магия свечей. Саундтреки из новогодних мультфильмов

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