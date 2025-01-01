Магия свечей. Саундтреки из легендарных Аниме. Миядзаки и не только

Погружение в магию миров Хаяо Миядзаки с квартетом VIRTUOSI

Приглашаем вас насладиться волшебством саундтрека легендарных аниме, которые будут исполняться квартетом виртуозных музыкантов VIRTUOSI. Концерт пройдет в изысканных залах особняка Серебрякова, где вы сможете ощутить атмосферу любимых сцен из мультфильмов: от нежности «Унесенных призраками» до эпичного полета в «Навсикае».

Уникальная атмосфера особняка

В окружении позолоты и старинного величия особняка вы сможете пережить всю гамму эмоций, которые дарят работы Миядзаки. Особняк сохранил оригинальный фасад и роскошные дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшается великолепной мраморной лестницей, а каждый зал обладает уникальным цветом и резными потолками.

Здесь вы также сможете увидеть изразцовые печи XIX века, что добавляет шарма и истории в этот прекрасный уголок Петербурга.

Информация о концерте

Концерт больше, чем просто музыкальное событие — это глубокое погружение в волшебные вселенные, где ваши любимые герои оживут. Гостям предлагаются билеты трех категорий, в каждой из которых свободная рассадка:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией (начало экскурсии за 45 минут до концерта)

1-ый ряд с экскурсией (начало экскурсии за 45 минут до концерта) Категория А: 2-ой и 3-й ряды с экскурсиями и без (экскурсия также начинается за 45 минут до концерта)

2-ой и 3-й ряды с экскурсиями и без (экскурсия также начинается за 45 минут до концерта) Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Рекомендуемый дресс-код

Не забудьте, что актуальный дресс-код — Cocktail Attire («коктейль»). Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Позвольте себе насладиться уникальным музыкальным опытом, который оставит незабываемые впечатления!