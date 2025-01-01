Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Саундтреки из легендарных Аниме. Миядзаки и не только
Киноафиша Магия свечей. Саундтреки из легендарных Аниме. Миядзаки и не только

Магия свечей. Саундтреки из легендарных Аниме. Миядзаки и не только

6+
Возраст 6+

О концерте

Погружение в магию миров Хаяо Миядзаки с квартетом VIRTUOSI

Приглашаем вас насладиться волшебством саундтрека легендарных аниме, которые будут исполняться квартетом виртуозных музыкантов VIRTUOSI. Концерт пройдет в изысканных залах особняка Серебрякова, где вы сможете ощутить атмосферу любимых сцен из мультфильмов: от нежности «Унесенных призраками» до эпичного полета в «Навсикае».

Уникальная атмосфера особняка

В окружении позолоты и старинного величия особняка вы сможете пережить всю гамму эмоций, которые дарят работы Миядзаки. Особняк сохранил оригинальный фасад и роскошные дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшается великолепной мраморной лестницей, а каждый зал обладает уникальным цветом и резными потолками.

Здесь вы также сможете увидеть изразцовые печи XIX века, что добавляет шарма и истории в этот прекрасный уголок Петербурга.

Информация о концерте

Концерт больше, чем просто музыкальное событие — это глубокое погружение в волшебные вселенные, где ваши любимые герои оживут. Гостям предлагаются билеты трех категорий, в каждой из которых свободная рассадка:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией (начало экскурсии за 45 минут до концерта)
  • Категория А: 2-ой и 3-й ряды с экскурсиями и без (экскурсия также начинается за 45 минут до концерта)
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Рекомендуемый дресс-код

Не забудьте, что актуальный дресс-код — Cocktail Attire («коктейль»). Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Позвольте себе насладиться уникальным музыкальным опытом, который оставит незабываемые впечатления!

Купить билет на концерт Магия свечей. Саундтреки из легендарных Аниме. Миядзаки и не только

Помощь с билетами
В других городах
Январь
27 января вторник
20:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 1400 ₽

Фотографии

Магия свечей. Саундтреки из легендарных Аниме. Миядзаки и не только Магия свечей. Саундтреки из легендарных Аниме. Миядзаки и не только Магия свечей. Саундтреки из легендарных Аниме. Миядзаки и не только Магия свечей. Саундтреки из легендарных Аниме. Миядзаки и не только Магия свечей. Саундтреки из легендарных Аниме. Миядзаки и не только Магия свечей. Саундтреки из легендарных Аниме. Миядзаки и не только Магия свечей. Саундтреки из легендарных Аниме. Миядзаки и не только Магия свечей. Саундтреки из легендарных Аниме. Миядзаки и не только

В ближайшие дни

Pyrokinesis
16+
Хип-хоп
Pyrokinesis
26 декабря в 20:00 Клуб «А2»
от 4800 ₽
Мюзикл Notre Dame de Paris. Орган и солисты в Соборе при свечах
6+
Классическая музыка Неоклассика
Мюзикл Notre Dame de Paris. Орган и солисты в Соборе при свечах
27 декабря в 22:00 Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
от 1600 ₽
Московский стендап
18+
Юмор
Московский стендап
9 января в 18:00 Butcher & Banker
от 1290 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше