Магия свечей. Саундтреки из легендарных аниме. Миядзаки и не только

Волшебство музыки Миядзаки в особняке Серебрякова

Приглашаем вас погрузиться в магию миров Хаяо Миядзаки! Квартет виртуозных музыкантов VIRTUOSI оживит саундтреки легендарных аниме в роскошных залах особняка Серебрякова. Здесь шелест листьев из «Тоторо» и таинственные звуки замка Хаула перенесут вас в любимые сцены из фильмов.

Эмоции от шедевров анимации

В окружении позолоты и старинного величия особняка вы сможете пережить всю гамму эмоций: от нежности «Унесенных призраками» до эпичного полета из «Навсикаи». Это не просто концерт — это глубокое погружение в волшебные вселенные, где оживут ваши любимые герои.

Уникальная экскурсия по особняку

Во время мероприятия вас ждет уникальная экскурсия, в ходе которой вы узнаете историю одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора, а каждый из парадных залов имеет свой уникальный цвет и богатое украшение лепным декором.

В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века, что добавляет особое очарование этому месту.

Информация для зрителей

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители: Квартет VIRTUOSI

Внимание! В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:15.

1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:15. Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без них. Начало экскурсии в 19:15.

2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без них. Начало экскурсии в 19:15. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта:

С экскурсией — 1 час 40 минут.

Без экскурсии — 75 минут.

Продолжительность экскурсии: 25 минут.

Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.