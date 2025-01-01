Магия свечей. Саундтреки из легендарных аниме. Миядзаки и не только

Приглашаем вас погрузиться в магию миров Хаяо Миядзаки! Квартет виртуозных музыкантов VIRTUOSI оживит саундтреки легендарных аниме в роскошных залах особняка Серебрякова. Здесь шелест листьев из «Тоторо» и таинственные звуки замка Хаула перенесут вас в любимые сцены из фильмов.
В окружении позолоты и старинного величия особняка вы сможете пережить всю гамму эмоций: от нежности «Унесенных призраками» до эпичного полета из «Навсикаи». Это не просто концерт — это глубокое погружение в волшебные вселенные, где оживут ваши любимые герои.
Во время мероприятия вас ждет уникальная экскурсия, в ходе которой вы узнаете историю одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора, а каждый из парадных залов имеет свой уникальный цвет и богатое украшение лепным декором.
В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века, что добавляет особое очарование этому месту.
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).
Исполнители: Квартет VIRTUOSI
Внимание! В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:
Продолжительность концерта:
Продолжительность экскурсии: 25 минут.
Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.