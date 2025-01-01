Меню
Магия свечей. «Рождественское барокко» в Оранжерее
Магия свечей. «Рождественское барокко» в Оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте

Рождественское барокко в Таврическом саду

В Оранжерее Таврического сада состоится концерт «Рождественское барокко». Этот вечер обещает стать ярким событием для любителей классической музыки.

Музыка в окружении экзотики

Среди пальм и экзотических цветов гостей ожидает уникальная программа. Квартет Four Seasons исполнит восхитительные «Времена года» Вивальди, чарующие мелодии Баха и величественные произведения Генделя. Такой коктейль музыки и атмосферы создаст ощущение праздника.

Атмосфера и стиль

Тепло лета, живописные растения, дух Рождества и сила великой музыки объединяются, чтобы подарить зрителям неповторимую атмосферу. Концерт будет особенно актуален для тех, кто ценит необычные культурные события и стремится к чему-то новому.

Почему стоит посетить

«Рождественское барокко» — это не только музыка, но и уникальное пространство, в котором каждый зритель сможет насладиться моментом. Не упустите возможность прикоснуться к классике в таком необычном форматe.

Январь
7 января среда
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2300 ₽

