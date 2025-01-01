Магия свечей. Рождественское барокко в ночи

Волшебство музыки в особняке Серебрякова

В предновогоднюю пору, когда время замирает в ожидании чуда, мы приглашаем вас на особенный концерт в стенах старинного особняка Серебрякова. Украшенные к празднику интерьеры и шедевры эпохи барокко создадут неповторимую атмосферу уходящего года, полную таинственности и изящества.

В мерцании сотен свечей оживет бессмертная музыка эпохи барокко. Квартет виртуозных музыкантов VIRTUOSI исполнит величественные концерты Вивальди, включая его знаменитый цикл «Времена года», глубокую полифонию Баха, торжественные гимны Генделя и многое другое.

История особняка Серебрякова

Этот уникальный особняк хранит в своих стенах шепот Серебряного века и тени прежних гостей — таких как Репин и Павловская. Повторяя традиции светских салонов, его отреставрированные парадные залы сегодня вновь становятся местом притяжения искусства.

Детали концерта

Этот волшебный вечер подарит вам уникальный мост между прошлым и настоящим, став идеальным началом для Нового года. Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители

Квартет VIRTUOSI

Билеты и рассадка

В продаже представлено три категории билетов с свободной рассадкой:

Категория VIP: 1-й ряд

1-й ряд Категория А: 2-й и 3-й ряды

2-й и 3-й ряды Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го

Продолжительность концерта

Концерт продлится 75 минут, рекомендуется приходить за 15 минут до его начала. Обратите внимание, что концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет.