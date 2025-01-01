Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Рождественское барокко в ночи
Киноафиша Магия свечей. Рождественское барокко в ночи

Магия свечей. Рождественское барокко в ночи

6+
Возраст 6+

О концерте

Волшебство музыки в особняке Серебрякова

В предновогоднюю пору, когда время замирает в ожидании чуда, мы приглашаем вас на особенный концерт в стенах старинного особняка Серебрякова. Украшенные к празднику интерьеры и шедевры эпохи барокко создадут неповторимую атмосферу уходящего года, полную таинственности и изящества.

В мерцании сотен свечей оживет бессмертная музыка эпохи барокко. Квартет виртуозных музыкантов VIRTUOSI исполнит величественные концерты Вивальди, включая его знаменитый цикл «Времена года», глубокую полифонию Баха, торжественные гимны Генделя и многое другое.

История особняка Серебрякова

Этот уникальный особняк хранит в своих стенах шепот Серебряного века и тени прежних гостей — таких как Репин и Павловская. Повторяя традиции светских салонов, его отреставрированные парадные залы сегодня вновь становятся местом притяжения искусства.

Детали концерта

Этот волшебный вечер подарит вам уникальный мост между прошлым и настоящим, став идеальным началом для Нового года. Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители

Квартет VIRTUOSI

Билеты и рассадка

В продаже представлено три категории билетов с свободной рассадкой:

  • Категория VIP: 1-й ряд
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го

Продолжительность концерта

Концерт продлится 75 минут, рекомендуется приходить за 15 минут до его начала. Обратите внимание, что концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Рождественское барокко в ночи

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
25 декабря четверг
22:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 1900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Рождественское барокко в ночи Магия свечей. Рождественское барокко в ночи Магия свечей. Рождественское барокко в ночи Магия свечей. Рождественское барокко в ночи Магия свечей. Рождественское барокко в ночи Магия свечей. Рождественское барокко в ночи Магия свечей. Рождественское барокко в ночи Магия свечей. Рождественское барокко в ночи Магия свечей. Рождественское барокко в ночи Магия свечей. Рождественское барокко в ночи Магия свечей. Рождественское барокко в ночи Магия свечей. Рождественское барокко в ночи Магия свечей. Рождественское барокко в ночи Магия свечей. Рождественское барокко в ночи Магия свечей. Рождественское барокко в ночи Магия свечей. Рождественское барокко в ночи Магия свечей. Рождественское барокко в ночи Магия свечей. Рождественское барокко в ночи Магия свечей. Рождественское барокко в ночи

В ближайшие дни

Стендап вечер
18+
Юмор
Стендап вечер
7 января в 20:30 Homie Lounge
от 700 ₽
Фантастический орган при свечах: от Баха до Уильямса
6+
Классическая музыка Неоклассика
Фантастический орган при свечах: от Баха до Уильямса
30 декабря в 20:00 Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери
от 1500 ₽
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
18+
Юмор
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
22 декабря в 21:10 Стендап-клуб на Белинского
от 690 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше