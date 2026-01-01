Магия свечей. Рождественский джаз в особняке

Рождественский концерт в Белом зале особняка Половцова

Белый зал особняка А.А. Половцова станет волшебным местом для всех любителей музыки и праздника. В этот вечер он наполнится сиянием сотен свечей и звуками любимых рождественских мелодий. Виртуозный бэнд JAZZ HOOLIGANS исполнит такие классические композиции, как Jingle Bells, Have Yourself a Merry Little Christmas и All I Want for Christmas Is You, без которых невозможно представить Новый год и Рождество.

Потрясающая архитектура

Особняк Половцова — это не просто здание, а подлинный шедевр архитектуры XIX века. Его интерьеры украшают работы выдающихся мастеров своего времени, таких как Месмахер, Брюлло и Боссе. Белый зал, где пройдет концерт, восхищает изысканной лепниной, величественными колоннами и торжественной красотой, сохранившейся спустя более века.

Сюрприз для гостей

Каждого гостя ждёт приятный комплимент — бокал игристого, который станет отличным началом этого незабываемого вечера. Подарите себе и своим близким событие в атмосфере уюта, красоты и настоящего рождественского волшебства. Пусть концерт наполнит ваше сердце теплом и станет одним из самых ярких воспоминаний этой зимы!

Исполнители

На сцене вас порадует:

Вокал — Анастасия Сазонова (лауреат международных конкурсов)

— Анастасия Сазонова (лауреат международных конкурсов) Джаз-бэнд — JAZZ HOOLIGANS

Билеты

Обратите внимание! В продаже доступны билеты четырех категорий с свободной рассадкой:

Категория VIP (1 ряд)

Категория COMFORT (2 и 3 ряды)

Категория А (4 ряд)

Категория В (5 ряд)

Продолжительность: 1 час 15 минут.

Рекомендовано: для всех зрителей старше шести лет.