Магия свечей. Рождественский джаз в особняке

Белый зал особняка А.А. Половцова станет волшебным местом для всех любителей музыки и праздника. В этот вечер он наполнится сиянием сотен свечей и звуками любимых рождественских мелодий. Виртуозный бэнд JAZZ HOOLIGANS исполнит такие классические композиции, как Jingle Bells, Have Yourself a Merry Little Christmas и All I Want for Christmas Is You, без которых невозможно представить Новый год и Рождество.
Особняк Половцова — это не просто здание, а подлинный шедевр архитектуры XIX века. Его интерьеры украшают работы выдающихся мастеров своего времени, таких как Месмахер, Брюлло и Боссе. Белый зал, где пройдет концерт, восхищает изысканной лепниной, величественными колоннами и торжественной красотой, сохранившейся спустя более века.
Каждого гостя ждёт приятный комплимент — бокал игристого, который станет отличным началом этого незабываемого вечера. Подарите себе и своим близким событие в атмосфере уюта, красоты и настоящего рождественского волшебства. Пусть концерт наполнит ваше сердце теплом и станет одним из самых ярких воспоминаний этой зимы!
На сцене вас порадует:
Обратите внимание! В продаже доступны билеты четырех категорий с свободной рассадкой:
Продолжительность: 1 час 15 минут.
Рекомендовано: для всех зрителей старше шести лет.