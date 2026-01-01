Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Рождественский джаз в особняке
Киноафиша Магия свечей. Рождественский джаз в особняке

Магия свечей. Рождественский джаз в особняке

0+
Возраст 0+

О концерте

Рождественский концерт в Белом зале особняка Половцова

Белый зал особняка А.А. Половцова станет волшебным местом для всех любителей музыки и праздника. В этот вечер он наполнится сиянием сотен свечей и звуками любимых рождественских мелодий. Виртуозный бэнд JAZZ HOOLIGANS исполнит такие классические композиции, как Jingle Bells, Have Yourself a Merry Little Christmas и All I Want for Christmas Is You, без которых невозможно представить Новый год и Рождество.

Потрясающая архитектура

Особняк Половцова — это не просто здание, а подлинный шедевр архитектуры XIX века. Его интерьеры украшают работы выдающихся мастеров своего времени, таких как Месмахер, Брюлло и Боссе. Белый зал, где пройдет концерт, восхищает изысканной лепниной, величественными колоннами и торжественной красотой, сохранившейся спустя более века.

Сюрприз для гостей

Каждого гостя ждёт приятный комплимент — бокал игристого, который станет отличным началом этого незабываемого вечера. Подарите себе и своим близким событие в атмосфере уюта, красоты и настоящего рождественского волшебства. Пусть концерт наполнит ваше сердце теплом и станет одним из самых ярких воспоминаний этой зимы!

Исполнители

На сцене вас порадует:

  • Вокал — Анастасия Сазонова (лауреат международных конкурсов)
  • Джаз-бэнд — JAZZ HOOLIGANS

Билеты

Обратите внимание! В продаже доступны билеты четырех категорий с свободной рассадкой:

  • Категория VIP (1 ряд)
  • Категория COMFORT (2 и 3 ряды)
  • Категория А (4 ряд)
  • Категория В (5 ряд)

Продолжительность: 1 час 15 минут.

Рекомендовано: для всех зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Рождественский джаз в особняке

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
11 декабря пятница
18:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2900 ₽
19 декабря суббота
15:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52

Фотографии

Магия свечей. Рождественский джаз в особняке Магия свечей. Рождественский джаз в особняке Магия свечей. Рождественский джаз в особняке Магия свечей. Рождественский джаз в особняке Магия свечей. Рождественский джаз в особняке Магия свечей. Рождественский джаз в особняке Магия свечей. Рождественский джаз в особняке Магия свечей. Рождественский джаз в особняке

В ближайшие дни

Best of Stage
18+
Юмор

Best of Stage

16 августа в 21:00 Stage Standup Club
от 800 ₽
Original Meet 2026
12+
Фестиваль Живая музыка

Original Meet 2026

5 сентября в 12:00 Мануфактура 10/12
от 1500 ₽
Санкт-Петербургский оркестр саксофонов. Шедевры мировой классики
6+
Классическая музыка

Санкт-Петербургский оркестр саксофонов. Шедевры мировой классики

25 октября в 16:00 Святодуховский центр Александро-Невской лавры
от 1700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше