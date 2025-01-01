Магия свечей. Рождественский джаз: Frank Sinatra

Рождественский джаз: праздничный концерт при свечах в особняке Половцова

StageMagic приглашает вас насладиться предновогодней атмосферой на концерте при свечах «Рождественский джаз: Frank Sinatra». Это мероприятие будет проходить в изысканном особняке Половцова, где волшебство зимнего вечера наполнит пространство душевной музыкой.

В программе концерта звучат самые знаменитые хиты Фрэнка Синатры, включая Let It Snow, Jingle Bells и Have Yourself a Merry Little Christmas. Исполнит эти произведения высококлассный бэнд JAZZ HOOLIGANS. Мерцание свечей и роскошные залы создадут атмосферу праздника, а бокал игристого в подарок поднимет настроение.

Уникальный особняк и его шедевры

Дом Архитектора, в котором пройдет концерт, расположен неподалеку от Исаакиевского собора. Хозяин особняка, меценат Александр Александрович Половцов, привлек к проекту выдающихся архитекторов своего времени — Месмахера, Брюлло и Боссе. Парадные комнаты, такие как Белый и Бронзовый залы, а также библиотека и столовая, сохранили свой уникальный облик.

Бронзовый зал, где пройдет концерт, является подлинным шедевром, где каждая деталь, включая двери, — это произведение искусства. Огромный световой плафон на потолке пропускает свет, создавая неповторимую атмосферу.

Информация о билетах

В продаже билеты четырех категорий с свободной рассадкой:

VIP (1-ый ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта;

(1-ый ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта; Категория А (2-ой и 3-ий ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта;

(2-ой и 3-ий ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта; Категория B (все ряды, начиная с 4-го ряда) с экскурсией за 50 минут до начала концерта;

(все ряды, начиная с 4-го ряда) с экскурсией за 50 минут до начала концерта; Категория B (все ряды, начиная с 4-го ряда) без экскурсии.

Концерт продлится 75 минут и предназначен для зрителей старше 6 лет. Для тех, кто приобрел билеты без экскурсии, рекомендуется приходить за 30 минут до начала концерта. Продолжительность экскурсии составит 25 минут. При необходимости администратор может разделить зрителей на две группы, что позволит провести экскурсии без задержек.

Обратите внимание: если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не дадут возможности для посещения экспозиции.