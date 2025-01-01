Магия свечей. Рояль при свечах: Шедевры мировой классики

В старинных интерьерах Дома искусств «Особняк Серебрякова» состоится незабываемый концерт, где в сиянии сотен свечей прозвучат страстные и лирические шедевры великих композиторов. В программе — произведения Шопена, Бетховена, Моцарта, Чайковского и многих других.
За роялем — Лев Шишкин (LEV PIANO), петербургский кавер-виртуоз, мультижанровый музыкант и создатель знаменитых аранжировок для немого кино Чаплина. Его мощная игра и авторский взгляд подарят знакомой классике новое, захватывающее звучание.
Проникновенные мелодии, роскошные интерьеры особняка и мерцание многочисленных огней создадут уникальную атмосферу, позволяя заново почувствовать силу и красоту знаменитых шедевров.
Рекомендуемый дресс-код для этого вечера — Cocktail Attire («коктейль»).
В продаже доступны билеты трех категорий с свободной рассадкой на стульях:
Концерт с экскурсией продлится 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии составит 25 минут. Гостям, купившим билет без экскурсии, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.
Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной обстановке!