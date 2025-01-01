Магия свечей. Рояль при свечах: Шедевры мировой классики

Вечер классической музыки в доме искусств «Особняк Серебрякова»

В старинных интерьерах Дома искусств «Особняк Серебрякова» состоится незабываемый концерт, где в сиянии сотен свечей прозвучат страстные и лирические шедевры великих композиторов. В программе — произведения Шопена, Бетховена, Моцарта, Чайковского и многих других.

Исполнитель вечера

За роялем — Лев Шишкин (LEV PIANO), петербургский кавер-виртуоз, мультижанровый музыкант и создатель знаменитых аранжировок для немого кино Чаплина. Его мощная игра и авторский взгляд подарят знакомой классике новое, захватывающее звучание.

Атмосфера вечера

Проникновенные мелодии, роскошные интерьеры особняка и мерцание многочисленных огней создадут уникальную атмосферу, позволяя заново почувствовать силу и красоту знаменитых шедевров.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код для этого вечера — Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже доступны билеты трех категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15.

1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15. Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без них. Начало экскурсии в 18:15.

2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без них. Начало экскурсии в 18:15. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта

Концерт с экскурсией продлится 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии составит 25 минут. Гостям, купившим билет без экскурсии, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Возрастные ограничения

Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной обстановке!