Магия свечей. Рояль при свечах. Саундтреки о любви
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Торжество музыки и романтики: концерт-событие в Зеленом зале

Сменяются века, а творцы не оставляют попыток выразить в искусстве красоту и силу настоящей любви. В этот вечер в изысканном Зеленом зале пространства «Вокруг Центр» вы услышите незабываемые саундтреки из культовых фильмов, таких как «Завтрак у Тиффани», «Титаник», «Амели» и «Запах женщины» в исполнении виртуозного пианиста.

Атмосфера незабываемых эмоций

Атмосфера концерта, создаваемая сиянием сотен свечей и уникальными аранжировками, позволит вам заново окунуться в мир любимых героев и событий. Под звуки рояля мы перенесёмся на палубу «Титаника» и вспомним трогательную историю любви Розы и Джека, отправимся на прогулку по улочкам Парижа с Амели, а также окажемся в Нью-Йорке во время завораживающего танго Аль Пачино и Габриэль Анвар.

Изысканный интерьер Зелёного зала

Зелёный зал оформлен в стиле классического особняка 19 века. Высокие потолки, богатая лепнина, дворцовое убранство и обилие свечей создадут уникальную атмосферу, которая погрузит вас в мир романтики и чувственности.

Информация о билетах и зрителях

Внимание! В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP — 1-й ряд;
  • Категория А — 2-й и 3-й ряды;
  • Категория В — все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта составляет 75 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность стать частью этого магического вечера!

